El Ayuntamiento de Cartagena recoge más de 3.000 juguetes con su campaña solidaria 'Juguetea'

Recogida de juguetes en el marco de la campaña 'Juguetea', impulsada por el Ayuntamiento de Cartagena - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena ha recogido más de 3.000 juguetes con su campaña solidaria 'Juguetea' para que ningún niño se quede sin regalo esta Navidad, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El Palacio de Deportes se ha convertido este lunes en el punto de encuentro donde se ha centralizado la recogida de todos esos juguetes, de cuya clasificación y reparto se encargarán 23 entidades sociales.

La edil de Política Social, Cristina Mora, acompañada por el edil de Transparencia, Diego Lorente, y representantes de las entidades colaboradoras, ha señalado que, como Ciudad Amiga de la Infancia, "Cartagena no puede menos que reforzar en estas fechas tan especiales su compromiso con las familias que atraviesan situaciones de dificultad y que tienen menores a su cargo".

Para la concejala, "el reto de superar los 3.000 juguetes recogidos el pasado año era importante, pero lo mejor es la generosidad y la ilusión que está detrás de cada uno de estos juguetes y que demuestra que Cartagena no deja a nadie atrás y entiende que los niños y niñas son la prioridad".

Como en años anteriores, en los distintos puntos habilitados se han recogido juguetes nuevos para niños de entre 0 y 12 años, que se entregarán a las entidades sociales colaboradoras entre los días 30 de diciembre y 2 de enero.

La campaña cuenta con el apoyo de empresas y entidades, como la Armada Española y el Regimiento de Artillería Antiaérea 73 de Tentegorra, las Cofradías de la Semana Santa, Carthagineses y Romanos, la Federación de Carnaval, la Asamblea Regional, Autoridad Portuaria de Cartagena, la UCAM, la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y la Escuela Oficial de Idiomas.