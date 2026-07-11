El Ayuntamiento de Cartagena refuerza el riego de los ficus monumentales para protegerlos del calor

Un operario riega un ficus de Cartagena - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 11 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena, a través del servicio municipal de Parques y Jardines, ha activado un plan de refuerzo para el riego de los ficus monumentales de la ciudad durante los meses de julio y agosto, según ha informado el Consistorio.

El objetivo de la medida es garantizar la conservación de este arbolado catalogado frente a las altas temperaturas del verano y evitar la pérdida de humedad en el suelo y en la estructura de los árboles.

Las autoridades recuerdan que, pese a la resistencia natural del ficus, el estrés hídrico por calor extremo puede ocasionar la caída prematura de sus hojas, ralentizar el crecimiento e incluso comprometer su estabilidad, elevando el riesgo de rotura de grandes ramas o la pérdida de ejemplares singulares.

Los trabajos de mantenimiento se adaptarán a las necesidades específicas de cada zona mediante sistemas automatizados y aportes directos con camiones cuba.

En concreto, los ficus ubicados en la Muralla del Mar contarán con seis riegos diarios de tres minutos de duración para aportar unos 630 litros por ejemplar al día.

En el Parque Torres, la Plaza de España y La Rinconada se aplicará la misma frecuencia de seis riegos diarios pero con una duración de seis minutos, alcanzando un volumen estimado de 1.080 litros por árbol al día.

Por su parte, los ejemplares situados en entornos con condicionantes técnicos especiales, como la Plaza San Francisco y la calle Adarve de Artillería, recibirán el agua de forma manual mediante camión cuba.

En este caso, el plan estival estipula un aporte cercano a los 3.000 litros por árbol en cada intervención, una tarea que los operarios municipales repetirán dos veces por semana para proteger este patrimonio natural.