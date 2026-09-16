El Ayuntamiento de Lorca activa el Operativo Municipal ante el aviso decretado por la Aemet

Se suspenden las clases en Lorca

LORCA (MURCIA), 16 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, ha presidido este miércolesuna reunión de urgencia en la que han estado presentes los concejales, responsables y técnicos de las áreas municipales de Emergencias y Protección Civil, Policía Local, Parques y Jardines, Deportes, Pedanías, Servicios Sociales, Educación, Urbanismo y Aguas, entre otros, con el objetivo de adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar la seguridad de los ciudadanos ante la activación en el municipio del aviso naranja por lluvias, emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Ante esta previsión, se suspende la actividad escolar lectiva y no lectiva en los centros docentes de enseñanzas no universitarias en todo el término municipal.

El Ayuntamiento, por su parte, se ve obligado al cierre de las instalaciones deportivas al aire libre, los parques y jardines y Las Alamedas, con el objetivo de garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Asimismo, se refuerza el dispositivo por parte de los efectivos de Emergencias y Policía Local, con foco en pedanías, accesos a ramblas, entre otros, atendiendo, además, a posibles fenómenos observados y sobrevenidos.

El alcalde Fulgencio Gil ha solicitado extremar la precaución, sobre todo en los traslados, evitando todos aquellos que no sean necesarios y situaciones de riesgo, manteniendo la calma y atendiendo en todo momento las indicaciones de Policía Local.

Desde el Ayuntamiento de Lorca se ha pedido, en medida de lo posible, que los ciudadanos permanezcan en sus domicilios y no utilicen el coche, y si fuese necesario, ha insistido en tener máxima precaución en los desplazamientos en vehículos, circular preferentemente por carreteras principales y autovías; no acceder bajo ningún concepto a caminos o carreteras inundadas; evitar estacionar, circular o cruzar cauces de ramblas con lluvia intensa o crecidas de nivel, ya que en pocas horas puede cambiar la evolución incrementando el riesgo de riadas y avenidas de agua.

Además de respetar cortes de paso a cauces con vallas o cinta de balizar; en ningún caso retirar o modificar la señalización; y en caso de tormenta o tromba de agua, no bajar a garajes subterráneos o plantas bajas.

Si se encuentra en su vehículo, no se debe aparcar en lugares que puedan inundarse, y cuando circule, no cruce lugares inundados; se debe prestar atención a los corrimientos de tierra, socavones o sumideros.

Se debe abandonar el coche si el agua empieza a subir de nivel en la carretera, si el vehículo se atasca, si al cruzar una corriente el agua está por encima del eje de las ruedas, cuando encuentre dificultades para abrir la puerta salga por las ventanillas.

Entre las medidas de prevención, también se encuentran: retirar del exterior de la vivienda aquellos objetos que puedan ser arrastrados por el agua; revisar periódicamente tejados, alcantarillas y bajadas de agua; no estacionar vehículos ni acampar en cauces secos, ni a la orilla de ríos, para evitar ser sorprendido por una súbita crecida de agua o por una riada.

Ante las posibles incidencias que puedan ser originadas por estas lluvias, desde el Consistorio y el Servicio Municipal de Emergencias han pedido a la población que tengan en cuenta tanto las medidas de prevención como las de autoprotección, con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Del mismo modo, fuentes municipales han insistido en que se sigan las indicaciones, tanto del '1-1-2' como del Ayuntamiento de Lorca a través de la web 'www.lorca.es', redes sociales y mupis de la ciudad, y se mantengan informados, a través de los medios de comunicación, no hacer caso de posibles bulos, siguiendo las indicaciones oficiales sobre niveles de alerta meteorológica y el estado de la situación.