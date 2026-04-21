El Ayuntamiento de Murcia activa el plan de limpieza de solares con actuaciones en todo el municipio

Limpieza solares en Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha activado el plan de limpieza, acondicionamiento y mejora de solares municipales, con las primeras actuaciones ya programadas sobre una superficie de 46.617 metros cuadrados en distintas pedanías y barrios del municipio.

Los trabajos incluyen limpieza integral, desbroce, retirada de residuos y escombros, así como vallado y mejora de cerramientos, con el objetivo de recuperar estos espacios de forma eficaz, segura y duradera.

Las primeras intervenciones se desarrollarán en Santiago y Zaraiche, El Palmar, Cabezo de Torres, Gea y Truyols, Puente Tocinos, Sangonera la Verde, Algezares, Aljucer y el Barrio del Progreso.

Las actuaciones han sido planificadas para iniciarse una vez superado el periodo habitual de lluvias, garantizando así una mayor eficacia y durabilidad de los trabajos.

Durante el mes de abril ya se están ejecutando labores de limpieza y retirada de escombros en parcelas situadas en Aljucer y el Barrio del Progreso, algunas de ellas condicionadas a la gestión específica de residuos especiales, como materiales con amianto, conforme a la normativa vigente.

La vicealcaldesa del Ayuntamiento de Murcia, Rebeca Pérez, ha defendido que "la limpieza y el mantenimiento de solares municipales resulta fundamental desde el punto de vista de la salud pública y la prevención de riesgos, ya que permite evitar la aparición de focos de insalubridad, reducir la proliferación de plagas, minimizar el riesgo de incendios en épocas de altas temperaturas y mejorar la seguridad y la imagen urbana de barrios y pedanías".

ACTUACIÓN EN 2025

Durante el año 2025, el Ayuntamiento de Murcia desarrolló una actuación intensiva sobre solares municipales que permitió acondicionar más de 220.000 metros cuadrados en un total de 59 parcelas, combinando trabajos de limpieza en profundidad con actuaciones de vallado y mantenimiento.

En concreto, se actuó mediante limpieza integral sobre 44 parcelas, alcanzando una superficie de 99.721,50 metros cuadrados, mientras que en otras 15 parcelas se realizaron labores de repaso y mantenimiento sobre 121.621 metros cuadrados sin coste adicional para el Ayuntamiento, consolidando así el buen estado de espacios ya intervenidos.

Asimismo, en el marco de estas actuaciones se ejecutaron 332 metros lineales de vallado y se procedió a la instalación de nuevas puertas de acceso en distintos recintos, lo que ha permitido reforzar la seguridad de estos espacios, evitar accesos incontrolados y mejorar su integración en el entorno urbano.

La modificación del contrato en 2025, con un refuerzo económico de 15.000 euros, ha facilitado ampliar estas actuaciones sin reducir la superficie tratada, incorporando mejoras en cerramientos y accesos y optimizando el rendimiento del servicio.

El Ayuntamiento de Murcia consolida así una línea de actuación firme y planificada, basada en la intervención continuada, la optimización de los recursos públicos y la combinación de limpieza, vallado y mantenimiento, dando respuesta directa a las necesidades reales de los vecinos y mejorando de forma progresiva el estado de los solares municipales.

Desde el Servicio de Patrimonio Municipal se mantiene un seguimiento permanente del estado de estos espacios, con el objetivo de ampliar las actuaciones a lo largo del año y garantizar su adecuado mantenimiento en todo el término municipal.