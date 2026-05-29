El Ayuntamiento de Murcia asfaltará toda la avenida Ronda Sur durante las noches de junio

La Junta de Gobierno de esta semana se ha celebrado enla pedanía de El Esparragal - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia renovará de manera integral del pavimento asfáltico en la avenida Ronda Sur. La Junta de Gobierno ha aprobado la ampliación del proyecto previsto inicialmente para ejecutar así los trabajos en los 2,1 kilómetros que abarcan esta arteria principal de la capital.

El presupuesto para ejecutar esta obra también se incrementa pasando de los 192.879,00 euros iniciales financiados con cargo al Plan de Pedanías, Diputaciones y Barrios Periféricos 2024-2025 de la Comunidad Autónoma a un total de 272.486,65 euros, lo que supone un aumento de más de un 41 por ciento. Este incremento de 79.607,65 euros es asumido por la Concejalía de Pedanías y Vertebración Territorial, que lidera Marco Antonio Fernández, han informado desde el Consistorio.

La actuación municipal incrementa así el proyecto inicial con cerca de 5.770 metros cuadrados más de asfaltado y 350 metros lineales adicionales, reforzando la seguridad vial y la fluidez del tráfico en esta vía estratégica de la ciudad. Así, la renovación integral de la avenida de Ronda Sur abarcará un total de 20.890 m2 de superficie y 2.100 metros lineales.

El nuevo tramo que se ha incorporado al proyecto mejorando esta actuación municipal, es el comprendido entre los accesos al Barrio del Progreso y a la pedanía de Patiño.

Las obras de renovación de asfaltado están previstas que se desarrollen en junio y se realizarán en horario nocturno.

Esta reorganización del plan de actuación se ha realizado en coordinación con Red Eléctrica española, evitando así duplicidades, futuras afecciones sobre el nuevo pavimento y molestias a vecinos y conductores.

Las actuaciones incluyen el fresado del pavimento existente, la extensión de nuevas capas de aglomerado asfáltico y la posterior reposición de la señalización horizontal, con el repintado de miles de metros de marcas viales para incrementar la visibilidad y la seguridad tanto de conductores como de peatones.

Los trabajos también contemplan un incremento del repintado hasta los 8.598 metros de señalización horizontal, casi 3.000 metros más sobre el proyecto original, lo que permitirá mejorar la visibilidad de la señalización y reforzar la seguridad de conductores y peatones.

Una vez finalicen los trabajos vinculados a la canalización eléctrica que desarrolla Red Eléctrica, el Ayuntamiento completará la renovación del asfaltado en el sentido contrario de la avenida (desde entrada por la autovía hasta la rotonda de Media Markt) culminando así la remodelación integral de todos los carriles y en todos los sentidos de la avenida de Ronda Sur.