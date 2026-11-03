El Ayuntamiento de Murcia aumenta la inversión en empleo y emprendimiento para 2027

La concejala de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, durante la presentación de los presupuestos de su área - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejalía de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento de Murcia contará en 2027 con un presupuesto de 4.820.620 euros, lo que supone un incremento del 47,2% respecto al ejercicio anterior.

La concejala de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, ha señalado que "las cuentas de 2027 mantienen una apuesta por la creación de oportunidades económicas y laborales, combinando el apoyo a nuevas iniciativas empresariales, la formación de personas desempleadas y la colaboración con el tejido productivo del municipio. El objetivo es seguir generando un entorno favorable para quienes desean emprender, mejorar su cualificación o poner en marcha un proyecto empresarial", según han informado desde el Consistorio.

1,2 MILLONES PARA NUEVAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES

La propuesta presupuestaria del Servicio de Promoción Económica y Emprendimiento asciende a 1.597.125 euros, lo que supone un incremento de 320,77% respecto a 2026. Como principal novedad, las cuentas incorporan una partida de 1,2 millones de euros destinada a subvencionar la implantación de nuevas actividades empresariales en el municipio, reforzando el apoyo municipal a la inversión, el emprendimiento y la generación de empleo.

Dentro del gasto corriente se contemplan 302.000 euros para convenios y subvenciones a agentes sociales y económicos; además de otros recursos para la organización de reuniones, conferencias y cursos y para el pago de cuotas a asociaciones y federaciones. El programa Emprende Joven continuará acercando el emprendimiento al alumnado de Bachillerato y Formación Profesional mediante charlas con entidades y organizaciones especializadas, así como un concurso de ideas empresariales que contará con 15.000 euros en premios.

Por su parte, el Concurso de Proyectos Empresariales celebrará su 35ª edición en 2027, con una dotación de 70.000 euros repartidos entre siete premios y cinco accésits. La iniciativa busca reconocer y apoyar proyectos empresariales y nuevas ideas de negocio.

MÁS DE 1,58 MILLONES PARA FORMACIÓN Y EMPLEO, CON 40 CONTRATACIONES

El Servicio de Empleo contará en 2027 con un presupuesto de 1.585.190 euros, lo que supone un incremento previsto del 5,05 % respecto al ejercicio anterior.

La principal partida corresponde a gastos de funcionamiento e infraestructura de los programas formativos y experienciales, con 924.970 euros destinados, entre otros conceptos, a materiales, suministros, equipos de protección, seguros, mantenimiento de instalaciones y recursos para la formación presencial y virtual.

Entre las actuaciones previstas destaca el programa experiencial Espacio Polivalente Sostenible, con una duración de 12 meses, que permitirá contratar a 40 personas desempleadas, de las que el 50 % serán menores de 30 años. El proyecto continuará los trabajos de construcción de un espacio polivalente en el Centro de Formación e Iniciativas de Empleo de El Palmar, así como se realizarán actuaciones de mejora y acondicionamiento en las dependencias de la Agencia de Desarrollo Local, el CFIE La FICA y el Centro de Recursos de Empleo de Alquerías.

Asimismo, el presupuesto mantiene 350.000 euros en subvenciones para entidades que desarrollan programas de mejora de la empleabilidad dirigidos a colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral y 290.000 euros para ayudas a la creación de empleo y el autoempleo. A estas partidas se suman 20.220 euros para becas, ayudas y actuaciones asistenciales destinadas al alumnado de los programas de empleo.

INVERSIÓN EN LAS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES

El Ayuntamiento de Murcia destinará en 2027 un total de 186.450 euros a las principales actuaciones del Servicio de Emprendimiento. De esa partida presupuestaria, se reservan 70.000 euros para ampliar las instalaciones del Centro de Iniciativas Municipales (CIMM), con la implantación de nuevos espacios destinados al emprendimiento mediante la instalación de módulos tipo contenedor adaptados para acoger iniciativas empresariales en sus primeras fases de desarrollo.

Además, entre las principales partidas destacan los 30.000 euros para bonificar los gastos e intereses de los préstamos de la línea ICREF-AVALAM-Ayuntamiento de Murcia, que facilita financiación en condiciones preferentes a las personas emprendedoras, así como los 3.000euro destinados a la Cátedra EMURI. Por último, el Servicio continuará también desarrollando iniciativas de acompañamiento y aceleración, entre ellas el HUB Murcia Inicia-Economía Circular, ubicado en Plaza Circular 1 y en el Centro de Iniciativas Municipales.

Todas las actuaciones anteriores se enmarcan en el Plan Municipal de Empleo y Promoción Económica 2024-2027, que busca favorecer la cualificación profesional, la inserción laboral y el desarrollo económico del municipio.

PROYECTOS EUROPEOS

El Servicio de Gobierno Abierto contará en 2027 con un presupuesto de 1.385.900 euros, de los que 586.925 euros corresponden a aportación municipal y 798.975 euros a financiación europea destinada al desarrollo de distintos proyectos. En este marco, la cartera de iniciativas europeas se centra en la innovación, la regeneración urbana, la sostenibilidad, la planificación estratégica y la cooperación internacional.

Entre los proyectos previstos figura STREETREVIVAL, una nueva iniciativa orientada a regenerar espacios públicos de Barriomar mediante actuaciones relacionadas con la sombra, el mobiliario urbano, el confort climático y la participación vecinal.También destaca MNEME, centrado en la digitalización y puesta en valor del patrimonio de Monteagudo, que permitirá que Las Fortalezas del Rey Lobo se puedan visitar desde cualquier parte del mundo a través de una experiencia 3D.

La cartera incluye la continuidad de CARMONY, sobre movilidad inteligente, gestión del tráfico, emergencias e inteligencia artificial; GREENME5, centrado en biodiversidad, desperdicio alimentario y gestión de recursos; y otras iniciativas de accesibilidad, inclusión y urbanismo sostenible como ACCESS, GINNGER y TACTICITY.

También seguirá JUSTGREEN, dedicado a la adaptación climática, mientras se refuerza la investigación aplicada con la Universidad de Murcia en ámbitos como la movilidad, la inteligencia artificial y los modelos predictivos. En planificación estratégica, la Cátedra de Agenda Urbana y Desarrollo Estratégico Local contará con 60.000 euros y la participación en redes como Eurocities e ICLEI permitirá mantener la colaboración con otras ciudades en materia de desarrollo urbano sostenible.