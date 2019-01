El Ayuntamiento de Murcia eleva a nivel 2 el protocolo por contaminación atmosférica

Publicado 28/12/2018 14:23:23 CET

A su juicio, "cada vez se hace más urgente el Arco Norte y el Arco Noroeste" para aliviar el tráfico en Ronda Oeste

MURCIA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha elevado al nivel dos el aviso del protocolo de medidas a adoptar por episodios de contaminación atmosférica de material particulado (PM10), tras superarse tres días consecutivos el límite diario para partículas PM10 en la estación automática de control y vigilancia de San Basilio.

Navarro ha señalado que se han superado los 57 unidades de gramo por metro cúbico, y los dos días anteriores se alcanzaron los 64 y los 51, cuando el límite está situado en 50. "Superamos levemente el límite, pero los protocolos están para cumplirse", según Navarro.

De esta forma, el Ayuntamiento ha dado instrucciones a la Policía Local para que "garantice la fluidez del tráfico y que no haya vehículos que se paren con el motor en marcha sin necesidad", así como para que las cargas y descargas se hagan a partir de las 18.00 horas con el motor parado.

Asimismo, el Ayuntamiento ha ordenado el desvío del tráfico pesado para sacarlo de la Ronda Oeste, que es donde "se está localizando el problema". Navarro también ha anunciado medidas relacionadas con las obras, ya que se prohíbe estas fechas el asfaltado, el alquitranado y de las demoliciones y derribos, salvo que sea una situación de "urgente necesidad".

En relación a los servicios públicos, se prohíbe usar sopladores a la hora de la limpieza y extremar la limpieza pública; así como el aplazamiento de las quemas agrícolas. "Son medidas que abarcan muchos aspectos y, desde esta mañana, han salido todos los comunicados en aplicación de un protocolo que, previendo estas situaciones, aprobó la Junta de Gobierno en su momento", ha manifestado Navarro.

La situación se va a mantener hasta que no cesen las superaciones del límite de contaminación, según Navarro, quien ha reconocido que, en algunas horas "se produce una disminución", pero, al final, la media diaria "la supera por muy poquito".

"A ver si tenemos suerte y llueve un poquito, y los ciudadanos somos responsables, ya que no debemos ir cada uno en un coche; debemos restringir en la medida de lo posible los desplazamientos", afirma el edil, quien señala que la movilidad es "muy importante y, por eso, hemos apostado por el fomento del transporte público y por los medios de movilidad sostenible, además de la peatonalización".

MUNICIPIO PIONERO

"Fuimos el primer municipio en aprobar un protocolo de contaminación, precisamente para aplicar una serie de medidas en situaciones como en las que nos encontramos en este momento", según Navarro, quien ha recordado que, a partir del primer día en el que se superaron esos 50 microgramos por metro cúbico, el Consistorio recomendó unas pautas de comportamiento "relacionadas, fundamentalmente, con restringir el uso del vehículo privado".

Por ejemplo, recomendó usar los aparcamientos disuasorios "a no ser que sea necesario" y también prohibió las quemas agrícolas, entre otras recomendaciones relacionadas también con el transporte público.

Navarro ha recordado que la estación de San Basilio está situada junto a la Ronda Oeste que está soportando "un tráfico importante", lo que se une "a las situaciones atmosféricas relacionadas con los anticiclones y las temperaturas altas en la atmósfera, que restringe el movimiento del aire".

A su juicio, "cada vez se hace más urgente que el Arco Norte y el Arco Noroeste sean una realidad, porque la Ronda Oeste está soportando tráfico" de los "más importantes a nivel nacional".

Al ser preguntado por las medidas que solicitan otras formaciones políticas como Ahora Murcia, encaminadas a restringir el tráfico rodado en el centro de la ciudad, Navarro señala que "de momento" no es necesario adoptare se tipo de medida. "Eso no significa que insista en la recomendación relacionada con hacer un uso responsable del vehículo privado y, a ser posible, no entrar a dar vueltas por el centro, sino usar los aparcamientos disuasorios", ha concluido.