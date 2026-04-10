El Ayuntamiento de Murcia exige más presencia de Guardia Civil en la MU-33 para evitar atascos por las obras en Ronda Sur - EUROPA PRESS

MURCIA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia ha requerido a la Delegación del Gobierno mayor presencia de la Guardia Civil en la autovía MU-33 debido a los atascos que se están produciendo por las obras que Red Eléctrica está realizando en Ronda Sur y que están afectando al carril de deceleración en esta vía.

"Es prioritario que exista un compromiso real por parte del Gobierno para minimizar los efectos que estas obras puedan tener sobre los desplazamientos y la seguridad de los ciudadanos", ha apuntado la vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, tras la reunión de la Junta de Gobierno.

Por su parte, el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, ha explicado que el Ayuntamiento "ha preparado un dispositivo de tráfico con cortes alternativos, refuerzo del transporte público e información ciudadana" para paliar los atascos provocados por las obras. Por eso piden que, en esta vía de competencia estatal, haya "una colaboración institucional básica y reciprocidad", con mayores turnos y más presencia de la Guardia Civil.

"Está realizada por una empresa pública del Estado, ejecutada por el Estado y está afectando a una infraestructura del Estado", ha apuntado Muñoz, quien ha criticado que el Consistorio "lleva meses" preparando este dispositivo y la Guardia Civil "ha brillado por su ausencia en una obra de interés estatal".

Según Muñoz, quien ha detallado que el Consistorio ha destinado 879.000 euros a 24.000 horas de servicio de la Policía Local para el tiempo que duren las obras, estimado en 9 meses, la Delegación del Gobierno no se ha puesto en contacto con ellos para coordinar un dispositivo.

Además, también van a solicitar mayor divulgación y presencia en los medios de las actuaciones de Red Eléctrica para que los ciudadanos estén informados.