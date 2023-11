Ayuntamiento Murcia lamenta que la ciudad está "infrafinanciada" y pide que no se hipoteque la igualdad de los españoles

MURCIA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, ha afirmado que la Junta de Gobierno ha abordado este viernes, en su reunión semanal, el acuerdo alcanzado entre el PSOE y los independentistas a nivel de financiación y de condonación de la deuda.

En esta línea, el edil ha apelado al "principio de igualdad", ya que, ha destacado, "no puede hipotecarse la igualdad de los murcianos, no se puede hipotecar la igualdad de los españoles, no se puede conculcar el Estado de Derecho y lo que queremos es un gobierno que aplique el principio de igualdad a todos los niveles institucionales, incluidos los municipios".

Los municipios, ha señalado, "ya tenemos participación de los tributos del Estado a través de las aportaciones de IRPF, pero también tenemos un fondo de financiación local, el Fondo Complementario del Estado, al que pedimos que se acuda para revisarlo".

Murcia "es una ciudad infrafinanciada en relación a la población que tiene, en comparación con otras grandes ciudades y está infrafinanciada por las aportaciones que realiza el Estado a través del fondo complementario", critica.

Por ello, apela a que esta medida que anuncia el próximo gobierno "sea extensible no sólo a las comunidades, sino también a los municipios, a los ayuntamientos, que somos la primera línea de atención ciudadana, la primera línea de servicios públicos".

"Que veamos nuestra financiación al nivel que corresponde en relación a nuestra población y a la calificación de gran ciudad", ha asegurado, tras lo que ha solicitado que "no haya agravios, desigualdades, que no se aplique el principio de demolición del Estado de Derecho y que realmente el municipio de Murcia se financie a través del Fondo de Financiación Local, del Fondo Complementario del Estado, de manera adecuada, justa y de una manera equitativa".

En relación al déficit que tiene la ciudad, ha puntualizado que mientras que Murcia, por ejemplo, "está alrededor de los 200 euros por ciudadano, Las Palmas está por encima de los 220, Málaga por encima de los 360, Valencia por encima de los 370 o Sevilla por encima de los 390".

El objetivo es que "se equipare esa distribución, se revise el índice de cálculos y que ese cálculo sea equitativo para todos y a todos los niveles de la Administración".