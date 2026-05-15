El Ayuntamiento de Murcia nombra hijo predilecto a Ballesta y le otorga la medalla de oro de la ciudad

José Ballesta - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Murcia celebrado este jueves ha aprobado por unanimidad otorgar al alcalde de Murcia, José Ballesta, a título póstumo, la medalla de oro de la ciudad y la medalla al mérito policial. Además, será nombrado hijo predilecto de la ciudad de Murcia.

LOS GRUPOS MUNICIPALES RECUERDAN A BALLESTA

Durante la intervención de los grupos municipales, la concejala de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, ha destacado cómo Ballesta, al que ha definido como "trabajador infatigable e incansable", estuvo "comprometido hasta el último momento con la ciudad que le vio nacer".

"Nadie como él ha reivindicado el orgullo de haber nacido en esta ciudad vibrante, abierta, acogedora, llena de luz y alegría, como él siempre nos recordaba", ha reivindicado Bernabé.

La concejala también ha destacado como la ciudad "ha llorado con extraordinario respeto, sumida en la tristeza, al tiempo que le ha rendido honores y tributo".

Bernabé ha subrayado "su liderazgo en situaciones de emergencia y protección ciudadana y su vinculación permanente e institucional con la Policía de Murcia", por la que se le ha otorgado la medalla al mérito policial. Además, ha indicado que "la dedicación a Murcia hasta el último día" le hacen merecedor del nombramiento de hijo predilecto.

La edil ha apuntado que "su defensa de una ciudad orgullosa de sus raíces, respetuosa con su patrimonio, consciente de su papel en el presente y ambiciosa en esa promoción y proyección hacia el futuro", le hace valedor de la medalla de oro de la ciudad de Murcia.

"Fue un ejemplo de compromiso. Desde el alba hasta la madrugada, de lunes a domingo, los 365 días del año", ha concluido.

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ginés Ruiz Maciá, ha destacado "la entrega completa a lo público y la renuncia a lo personal y a lo familiar" que supone ocupar un cargo de alcalde. El portavoz socialista ha recordado la "magnífica relación personal" que mantenía con Ballesta.

Desde Vox, su portavoz, Luis Gestoso ha valorado "la valentía con la que ha llevado la enfermedad" y "la generosidad que ha tenido con esta ciudad, siendo alcalde hasta el último segundo". Además, ha destacado que "como cristiano ha llevado la cruz de Cristo con absoluta dignidad, valentía y generosidad".

"Nos da mucha pena que no esté aquí, le estamos echando mucho de menos y más que lo vamos a echar", ha concluido.

Por último, la concejala no adscrita, María Guerrero, ha destacado "la entrega y vocación de servicio que mostró hasta el final" y "el respeto con el que trató a todos los miembros de esta corporación con independencia de las diferencias políticas".

Para concluir, la alcaldesa en funciones, Rebeca Pérez, ha agradecido a los grupos municipales "la lección de humanidad" de estos días, "demostrando que hay momentos y lugares donde las siglas y las diferencias deben quedar en un segundo plano, porque lo importante es la persona, el legado y el compromiso que quedará para siempre del alcalde eterno de la ciudad de Murcia".

Además, ha agradecido a los funcionarios municipales el acompañamiento ofrecido estos días, "por su presencia y los últimos servicios prestado al alcalde ya fallecido, con más compromiso, implicación, cariño, delicadeza y afecto que nunca".

Pérez ha recordado la presencia de miles de murcianos en la capilla ardiente abierta en el Salón de Plenos durante el lunes y martes. "Se nos llenó el alma y la familia nos transmite que ha sido muy reconfortante", ha explicado.

Por último, ha recordado a Ballesta como un alcalde "exigente, pero muy cercano, generoso y profundamente humano". "Hasta el último momento mantuvo esa capacidad increíble de escuchar, dialogar y tender la mano a todo el mundo", ha concluido.

PEDRO LUIS BALIBREA, NUEVO CONCEJAL

En el Pleno también se ha anunciado el nombramiento de Pedro Luis Balibrea como nuevo concejal, ocupando el lugar que deja Rebeca Pérez que asumió el cargo de alcaldesa en funciones tras el fallecimiento de Ballesta y que, tal y como anunció este jueves, será la nueva alcaldesa.

El próximo jueves, 22 de mayo, se celebrará un Pleno Extraordinario, para elegir y nombrar al nuevo regidor de la ciudad de Murcia.