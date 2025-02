El Ayuntamiento de Murcia permitirá la instalación de terrazas en azoteas de establecimientos hosteleros

MURCIA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La reforma de la ordenanza relativa a las terrazas de establecimientos hosteleros del Ayuntamiento de Murcia, que entrará en vigor a partir del próximo mes de junio, previsiblemente, permitirá abrir este tipo de espacios en azoteas de establecimientos que cumplan con la normativa urbanística y los estándares de seguridad y accesibilidad.

Así lo ha avanzado la concejala de Talento Joven y Espacios Públicos, Sofía López-Briones, que ha comparecido este lunes junto al edil de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, y el presidente de HoyTú, Jesús Jiménez, en la azotea del hotel Rincón de Pepe, que albergará una de estas terrazas en 2027, tras una inversión de 7 millones de euros.

López-Briones ha explicado que la nueva normativa, que es fruto de "un trabajo de dos años, de muchas reuniones, de tensiones, de encuentros y de desencuentros", posibilitará la instalación de terrazas en azoteas, "siguiendo así la línea de las grandes capitales, no solo españolas, sino también las europeas".

Además, la reforma de la ordenanza municipal incluye la regulación de los nebulizadores de agua como elementos autorizables en las terrazas y la sustitución de los toldos parasoles por sombrillas, que deben tener unas medidas específicas y ser de una gama de colores concretos.

La edil ha explicado que la adaptación de nueva norma en lo que respecta a los toldos de las terrazas ya autorizadas se llevará a cabo "de forma progresiva" y atendiendo a las solicitudes.

"No se concederán nuevas licencias de toldos y en los cambios de titularidad también se tendrá que modificar este tipo de mobiliario, salvo las que se encuentren emplazadas en la zona delimitada como PECHA --en la almendra de la ciudad--, debido a su especial interés histórico y artístico", ha agregado.

Según ha comentado López-Briones, el Ayuntamiento de Murcia estudia implantar exenciones de tasas para los hosteleros que soliciten el cambio de toldo a sombrilla en los seis primeros meses desde la entrada en vigor definitiva de la modificación de la ordenanza.

Por otro lado, la propuesta del Consistorio, que está consensuada con el sector, prohíbe la instalación de terrazas en salas de apuestas, discotecas y salas de fiesta, con el objetivo de "proteger a los jóvenes menores de edad que podrían acceder a estos lugares en los que se encuentran actividades de juego, apuestas y alcohol".

La reforma fue aprobada en una reunión de la Junta de Gobierno del Consistorio el pasado enero. López-Briones ha explicado que la aprobación inicial tendrá lugar, previsiblemente, en el Pleno de este mes, con lo que "si todo va bien", una vez se resuelvan las alegaciones, en mayo o junio podría entrar en vigor.

CAMBIO DE HORARIO

Además, la reforma municipal propone un cambio de horario en las terrazas, de manera que de lunes a viernes podrán abrir a las 7.30 horas, y los sábados, domingos y festivos, a las 8.00. Cabe recordar que, en la actualidad, hay dos tipos de horarios, el de invierno y el de verano, que se unificarán en la nueva ordenanza.

Para la retirada de las terrazas, el horario máximo queda fijado de domingo a jueves a las 00.30 horas, y los viernes, sábados y vísperas de festivos a la 01.00, hora en la que se deberá proceder a la retirada de todo el mobiliario de la vía pública.

La concejala ha explicado que la ordenanza también apuesta por la mejora de la accesibilidad y la seguridad en los espacios, "adaptándolos a las normativas y garantizando la tranquilidad de los ciudadanos y hosteleros y el acceso a los vehículos de emergencias".

En este sentido, no podrán autorizarse nuevas terrazas en aquellas aceras cuya anchura sea inferior a los 3,5 metros, debiendo garantizar un espacio libre de 1,80 metros y ampliando las dimensiones en 0,5 y 0,3 metros. A su vez, la normativa garantiza el acceso de los vehículos de emergencias, así como los vados.

Además, por primera vez, los hosteleros tendrán la posibilidad de obtener un permiso para la instalación o ampliación de terrazas temporales durante las fiestas de barrios y pedanías, "algo que permitirá aumentar la actividad en los diferentes locales y el disfrute de los vecinos de la hostelería en los días señalados".

Asimismo, la iluminación de las terrazas deberá tener autonomía técnica y funcional dentro del espacio autorizado, sin que se exceda el espacio autorizado en ningún caso.

"Desde el equipo de Gobierno del alcalde de Ballesta trabajamos de manera continuada por un proyecto de ciudad para todos, por un ocio responsable y saludable, poniendo siempre en el centro al ciudadano y su descanso, y posibilitando también esta revitalización continua del tejido empresarial, la creación de empleo y garantizando la seguridad", ha dicho la concejala.

Otra de las mejoras que el Consistorio propone incluir es la eliminación del cableado para evitar tropiezos y posibles cortocircuitos como consecuencia de conexiones eléctricas diferentes. Tampoco se podrá instalar frigoríficos, televisiones, mostradores y billares en la terraza.

Por su parte, Jesús Jiménez ha destacado de la nueva ordenanza la posibilidad de utilizar las terrazas de los edificios, tanto de hoteles como de otros, para uso público, lo que ha calificado de "avance" para la ciudad.

Respecto a cuántos empresarios se han interesado por este tipo de instalación, el dirigente de la patronal ha dicho que hasta el momento él conoce cinco proyectos, tres de ellos en establecimientos hoteleros, como el Arco de San Juan.

Asimismo, "vamos a unificar todas esas terrazas que durante estos años se han ido transformando poco a poco y están totalmente descoordinadas y desordenadas, y va a haber una unificación general del centro de la ciudad", ha dicho.

TERRAZAS COVID

Respecto a las terrazas Covid, López-Briones ha explicado que se trataba de una medida transitoria que desapareció en 2024 y ha recordado que el Ayuntamiento abrió la puerta a que los propietarios pudieran realizar un proyecto para convertir el espacio de aparcamiento en una terraza.

"De las 27 solicitudes que tuvimos realmente son siete las que hemos podido darles el 'ok' hasta ahora, ya que no nos han dado la documentación requerida o no cumplían con los requisitos los restantes", ha explicado.

En estos momentos, el Ayuntamiento estudia tres de estos proyectos. "Estamos a la espera de los otros cuatro y en breve les podremos contestar para que empiecen la obra", ha señalado la concejala.