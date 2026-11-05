El Ayuntamiento de Murcia podrá usar la estación de recarga de autobuses eléctricos de Alcantarilla

Archivo - Imagen de uno de los autobuses Movibus eléctricos - CARM - Archivo

MURCIA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, ha autorizado la cesión gratuita al Ayuntamiento de Murcia del uso de la estación de recarga situada en la avenida Cristo Yacente de Alcantarilla, destinada a abastecer a los autobuses Movibus cien por cien eléctricos que cubren las rutas metropolitanas entre Murcia, Alcantarilla, Beniel y Santomera.

La cesión de uso tendrá una duración inicial de cinco años, desde el 30 de octubre de 2025, y se prorrogará automáticamente cuando se amplíe la delegación de competencias, con un límite máximo de veinte años, incluidas las prórrogas.

Esta autorización se enmarca en el acuerdo alcanzado en 2025, por el que la Comunidad Autónoma delegaba en el Ayuntamiento de Murcia la gestión de las líneas de autobuses que conectan Alcantarilla, Beniel y Santomera con la capital, que han pasado a integrarse en la red de transporte urbano y en contraprestación otorgó al consistorio 1,5 millones de euros anuales. En ese contexto, el Gobierno regional ya cedió el pasado año al consistorio doce autobuses eléctricos destinados a estas líneas, valorados en 7,5 millones de euros financiados con fondos europeos.

Los vehículos prestan servicio desde comienzos de 2026, integrados en la red de transporte urbano municipal, para conectar la capital con los municipios de Alcantarilla, Beniel y Santomera. Su cesión se enmarcó en el Plan de Transporte Metropolitano de Murcia y su área de influencia.

La estación de recarga, situada en un solar de titularidad autonómica, dispone de diez puntos de recarga de 100 kilovatios de potencia cada uno y ha supuesto una inversión de 1.073.258 euros, cofinanciada por la Comunidad y los fondos europeos Next Generation. Cada equipo permite realizar una carga completa en un tiempo estimado de entre cinco y seis horas y cuenta con sistemas de videovigilancia y monitorización permanente.

El Ayuntamiento deberá destinar los cargadores exclusivamente a la prestación de los servicios interurbanos de transporte objeto de la delegación y asumir todos los gastos derivados de su utilización, incluidos los de mantenimiento, vigilancia, suministros y aseguramiento