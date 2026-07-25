El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras inicia la colocación de 621 nuevos contenedores de basura por todo el municipio - AYUNTAMIENTO PUERTO LUMBRERAS

PUERTO LUMBRERAS (MURCIA), 25 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Puerto Lumbreras, María de los Ángeles Túnez, y el concejal de Servicios Públicos, Juan Rubén Burrueco, han presentado esta semana la nueva batería de contenedores de basura que se instalarán en el municipio, han informado fuentes municipales.

Túnez ha explicado que se renovarán un total de 621 contenedores de los que 357 son de restos de 2.900 litros, 34 de resto de 1.200 litros, 115 de envases y 115 de papel y cartón.

La alcaldesa ha apuntado que "todos estos contenedores cuentan con un diseño moderno y actualizado, con pedales de apertura y tapas con cierre en suspensión para facilitar el depósito y reducir los ruidos".

También se ha renovado íntegramente toda la serigrafía, destacando los colores y los iconos y pictogramas explicativos con los que informar a todos los lumbrerenses qué depositar en cada uno de los contendedores.

En este sentido, Túnez ha recordado que "la renovación de los contenedores de Puerto Lumbreras forma parte de la mejora del Servicio de recogida y transporte de residuos municipales, limpieza viaria y gestión del ecoparque, un compromiso de este equipo de Gobierno, y que se suma a la incorporación de nuevos trabajadores y el incremento de recursos materiales como los recientemente presentados motocarros eléctricos, un vehículo recolector de grandes dimensiones y carga lateral, una barredora y una hidrolimpiadora y las aperturas de la Oficina de Atención al Público y el Ecoparque".