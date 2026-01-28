El Ayuntamiento de San Javier lleva la red de saneamiento a ocho diseminados de La Grajuela

Obras de ejecución de la red de saneamiento en la pedanía de La Grajuela - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 28 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Javier ha invertido 1,7 millones de euros en las obras de ejecución de la red de saneamiento en la pedanía de La Grajuela, que dará servicio a varios diseminados y que estará finalizada en un plazo estimado de dos meses.

Así lo ha avanzado este miércoles el alcalde, José Miguel Luengo que ha visitado las obras junto a la concejala de Servicios Públicos, María Dolores Martínez, y el edil y alcalde pedáneo de La Grajuela, Sergio Martínez, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Las obras consisten en la canalización de una red de más de 6.900 metros de colectores y acometidas, que permitirá la recogida y conducción de aguas residuales mediante un sistema de gravedad, sin necesidad de bombeos intermedios, lo que mejora la eficiencia, reduce costes de mantenimiento y minimiza el impacto ambiental.

La obra, que incluye la renovación de 11.200 metros cuadrados de asfalto en el trazado de las canalizaciones, por lo que también contribuirá a mejorar la seguridad vial, dará servicio a las zonas de Los Hernández, Los Hondos, Los Elías, Casas del Pino, Los Gallos, Los Escuderos y Los Matas.

Luengo ha señalado que las obras "dan respuesta a un compromiso que teníamos con todos los vecinos de estas zona del municipio, donde están previstas más de 70 nuevas acometidas" y ha enmarcado esta actuación en "una acción global y una apuesta del Gobierno local por la mejora y ampliación del sistema de saneamiento llegando a diseminados como estos".

Asimismo, ha indicado que, además de las obras de ampliación de la red, "se llevan a cabo labores de mejora con enfundados de tuberías, mejoras de capacidad e incluso construyendo colectores pluviales que alivian la tensión en el sistema de saneamiento".

Para el primer edil, "la construcción de la red de saneamiento para La Grajuela supone una mejora en la calidad de vida de los vecinos y a la vez un avance en la protección del Mar Menor", ya que las obras forman parte del Marco de Actuaciones Prioritarias para recuperar la laguna salada.