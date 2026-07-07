Ayuntamiento y universidades crean una alianza para hacer crecer Cartagena como ciudad universitaria - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

MURCIA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cartagena y las cuatro instituciones universitarias del municipio han firmado este martes un acuerdo para mejorar los servicios y la oferta cultural, deportiva y de eventos dirigidos a la población universitaria. El convenio 'Cartagena Ciudad Universitaria' crea una mesa estable de trabajo entre el consistorio, las universidades y los estudiantes, y tendrá como primera actuación la bienvenida universitaria que se celebrará el próximo 24 de septiembre.

El acuerdo ha sido suscrito por la alcaldesa, Noelia Arroyo; el rector de la Universidad Politécnica de Cartagena, Mathieu Kessler Neyer; la presidenta de la Fundación Universitaria San Antonio, María Dolores García Mascarell, en representación de la UCAM; el director del Centro Asociado de la UNED en Cartagena, José Luis Figueiras Martínez; y el presidente del Consejo de Administración de ISEN, Juan Carlos Andreu Fernández, según han informado desde el Consistorio.

La alcaldesa ha destacado que "esta es la primera vez que las universidades y centros universitarios de Cartagena se sientan a una misma mesa" y ha señalado que el acuerdo abre "una nueva alianza entre Cartagena y sus universidades". Según Arroyo, el objetivo es "hacer de Cartagena una ciudad mejor para los universitarios, de la mano de los estudiantes y de los equipos directivos" de los centros.

El convenio establece un marco de colaboración para reforzar la vida universitaria en Cartagena. La programación incluirá actividades culturales, deportivas, turísticas, formativas y de divulgación, además de iniciativas de participación juvenil, voluntariado, difusión del patrimonio, movilidad, alojamiento y promoción de la ciudad como destino universitario.

La primera actividad será el 24 de septiembre cuando la ciudad organice su primera bienvenida universitaria. Ese día la ciudad recibirá la visita de Su Majestad el Rey cuya "su presencia convertirá a Cartagena en capital de la España universitaria y, por la tarde, el Ayuntamiento y las universidades daremos la bienvenida a los estudiantes que llegan al municipio para formarse", ha explicado Arroyo.

El calendario inicial también incluye la primera carrera interuniversitaria, prevista para el 4 de octubre, dentro de un programa deportivo al que el Ayuntamiento quiere dar continuidad.

La alcaldesa ha explicado que el convenio llega después de más de un año de trabajo con las universidades y con representantes de los estudiantes. "Queremos que quien venga a Cartagena a estudiar se sienta parte de ella desde el primer día", ha dicho Arroyo, que ha citado el patrimonio, los barrios, las playas, los museos, el comercio y la hostelería como parte de la experiencia que la ciudad quiere ofrecer al alumnado.

El acuerdo contempla también la creación de una Comisión de Seguimiento para seguir avanzando en asuntos como la movilidad, el alojamiento y las facilidades en materia de deporte, cultura y ocio.

"Ese es el modelo que queremos: universidades abiertas a la ciudad y una ciudad abierta a sus universidades", ha resumido Arroyo. La alcaldesa ha defendido que el método será "trabajar juntos, escuchar a los estudiantes y actuar con una estrategia común".

En este sentido, el rector de la Universidad Politécnica de Cartagena, Mathieu Kessler Neyer, ha afirmado que esta alianza "es buena para la experiencia de nuestros universitarios, que sí disfrutan de la ciudad, al final es más fácil que se queden y eso es algo que enriquece a Cartagena".

Por su parte, la presidenta de la UCAM, María Dolores García Mascarell, ha destacado la importancia de los alumnos, en el caso del campus de Los Dolores, un alto porcentaje extranjero, en este acuerdo. "Son los mejores embajadores, porque al final nosotros nos movemos aquí en el ámbito de la comunidad autónoma, pero ellos van a volver, trascienden fronteras cada vez que se van de vacaciones, además las familias vienen, los visitan, se quedan unos días", y esto "creo que le va a dar un impulso a Cartagena importante".

También el director del Centro Asociado de la UNED, José Luis Figueiras Martínez, ha afirmado que "es frecuente que cuando viajas a distintos puntos del país y dices que eres de Cartagena, que personas de cierta edad comenten con nostalgia que hicieron la mili aquí, esperamos que en unos años el comentario sea, que estudiaron en Cartagena".

Por último, el presidente del Consejo de Administración de ISEN, Juan Carlos Andreu Fernández, ha insistido en que Cartagena "tiene mucho que ofrecer". En este sentido, ha descrito una ciudad "con una dimensión humana donde todo está cerca, donde desplazarse es sencillo y donde los estudiantes pueden sentirse parte de la vida de la ciudad desde el primer momento. Frente a las dificultades que presentan las ciudades o las grandes ciudades del resto de España, Cartagena ofrece cercanía, accesibilidad y una extraordinaria calidad de vida".

ALOJAMIENTO Y MOVILIDAD

La movilidad será una de las líneas de trabajo. El Ayuntamiento ya ha puesto en marcha la Línea Universidades de autobús urbano, que conecta el puerto con los campus de la UPCT y de la UCAM. A esa medida se suman los carriles bici, los itinerarios universitarios, los pasos de peatones inteligentes y las actuaciones previstas dentro del plan de modernización del transporte público.

El alojamiento será otro de los objetivos del convenio. Cartagena cuenta ya con una residencia universitaria abierta, tiene otra en construcción en Santa Lucía, una en proyecto en el Casco Histórico y prevé sacar de nuevo a concurso la explotación de la residencia de la calle Caballero. Arroyo ha señalado que el acuerdo permitirá estudiar "nuevas fórmulas para impulsar el alojamiento de estudiantes".

La alcaldesa ha señalado que el Consistorio ha cedido sedes a la UPCT y ha creado la UNED en el municipio. También ha citado el crecimiento del campus de la UCAM, el proyecto de ISEN en la antigua prisión de San Antón y la modernización del campus de la UPCT en el Paseo de Alfonso XIII.