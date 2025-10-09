Azul en Acción viaja a Senegal este lunes para realizar una intervención en salud ocular a más de un millar de personas

Presentación del viaje solidario de Azul en Acción a Senegal para llevar a cabo una intervención integral en salud ocular y visual a más de un millar personas invidentes o con baja visión - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ONG Azul en Acción, fundada en el seno de la Policía Local de Murcia, emprenderá un nuevo viaje solidario a Senegal el próximo lunes, 13 de octubre, donde llevará a cabo una intervención integral en salud ocular y visual a más de un millar personas invidentes o con baja visión.

Así lo ha confirmado el concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, que ha estado acompañado por la edil de Talento Joven y Espacios Públicos, Sofía López-Briones; y el presidente de la Azul en Acción, Jesús Franco, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Durante 15 días, un equipo sanitario integrado por especialistas en oftalmología, óptica, anestesiología, enfermería y logística se desplazará a zonas rurales del país africano para realizar consultas, cirugías y graduaciones de vista, aplicar tratamientos y donar gafas correctoras. La acción permitirá mejorar la calidad de vida de niños, adultos y ancianos que, en muchos casos, llevan años sin acceso a atención médica especializada.

López-Briones, responsable del área de Cooperación al Desarrollo, ha destacado que "el trabajo que realiza esta ONG demuestra que la solidaridad, la cooperación y el compromiso social también forman parte del talento que queremos seguir impulsando desde el Ayuntamiento de Murcia, al tiempo que es un ejemplo inspirador para nuestros jóvenes".

"Azul en Acción es un ejemplo del espíritu solidario que caracteriza a nuestra Policía Local. Su labor trasciende las fronteras de la seguridad y demuestra el compromiso humano y social de quienes velan diariamente por el bienestar de los demás", ha señalado, por su parte, Perona.

Jesús Franco, presidente de la ONG y coordinador del proyecto, ha señalado que "esta campaña volverá a ser, por cuarto año consecutivo, la mayor intervención integral en oftalmología y óptica llevada a cabo por una organización europea en el continente africano".