El bajista Marcus Miller, la cantante Melody Gardot y la diva del soul Judith Hill, en el Festival de Jazz de San Javier

SAN JAVIER (MURCIA), 12 (EUROPA PRESS)

El Festival de Jazz de San Javier ha anunciado la presencia del bajista Marcus Miller, la cantante Melody Gardot y la nueva diva del soul Judith Hill en su próxima edición, la vigésimo séptima, que tendrá lugar del 27 de junio al 24 de julio en el municipio ribereño, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Parker Barrow, Eva Slongo y Giovanni Mirabassi, Maite Martín y Mar Vilaseca completan el adelanto del programa dado a conocer este miércoles por el director del evento, David Martínez, junto al cartel, obra de Casaú Estudio y protagonizado por una trompetista en pleno concierto.

El avance de programa, en el que destaca la presencia de Marcus Miller, considerado uno de los mejores bajistas de todos los tiempos, se incluyen mujeres como Melody Gardot, con un concierto en el que repasará su carrera; la cantante, pianista y compositora Judith Hill; Eva Slongo, violinista y vocalista de jazz; y Mar Vilaseca, figura destacada de la última generación de jazzistas españoles.

La cantaora Maite Martín también actuará con su último proyecto, en el que reúne grandes temas universales de distintos géneros.

El avance de programa desvelado este miércoles incluye también la presencia de la banda norteamericana de rock sureño Parker Barrow.

La presentación ha tenido lugar en el Museo de San Javier con la participación del alcalde, José Miguel Luengo, y el director del festival, David Martínez, que ha anunciado un festival heterogéneo en el que no faltarán el blues, el soul, el rock y otros géneros dentro de una programación que se dará a conocer al completo el próximo abril, cuando saldrán a la venta las entradas.

El festival tendrá su sede en el auditorio del Parque Almansa, aunque sumará el Teatro de Invierno y espacios al aire libre como la explanada Barnuevo, el puerto Tomás Maestre y la plaza de España para los conciertos gratuitos.

Martínez ha adelantado que la próxima edición de Jazz San Javier recordará a los artistas fallecidos en el último año, como son Russell Malone, Lou Donaldson, John Mayall, Roy Haynes y Jordi Bonell.

Por su parte, el alcalde, José Miguel Luengo, ha destacado la calidad del programa y la importancia de la cultura "para seguir dando a conocer San Javier", al tiempo que ha agradecido la colaboración de los patrocinadores públicos y privados del festival, "que sigue teniendo una gestión municipal".

ARTISTAS ANUNCIADOS

Marcus Miller, considerado uno de los mejores bajistas de todos los tiempos, regresará después de 17 años a Jazz San Javier. El artista ha dejado su sello en las carreras de estrellas como Aretha Franklin, Eric Clapton, Chaka Khan, Al Jarreau y Wayne Shorter, sin olvidar a Miles Davis. con el que giró por medio mundo colaborando en discos tan como 'Tutu'.

Como compositor y con su propia banda ha publicado varios álbumes tan celebrados como 'Afrodeezia', con influencias africanas, sudamericanas y caribeñas, y el último, 'Laid Black', en el que incorpora sonidos más modernos y urbanos para reafirmarse como estrella mundial de la fusión del funk, soul y jazz.

Otra de las anunciadas para la próxima edición es la norteamericana Melody Gardot, una diva sobre el escenario donde despliega su magnetismo con la voz, al piano y la guitarra viajando entre el jazz, el funk, el rhythm and blues y la música brasileña.

Afincada desde hace años en París, Melody Gardot regresa a Jazz San Javier en un momento de madurez de su carrera del que da cuenta en su último álbum, 'The Essential', para el que ha seleccionado 25 temas que abarcan 14 años de su carrera, entre los que hay composiciones originales y versiones de temas icónicos como 'La Vie en Rose', que canta en francés, o 'La llorona', en español.

Otra mujer, la norteamericana de ascendencia africano-japonesa Judith Hill se suma al adelanto de programa. Considerada como una de las nuevas divas del soul, Judith Hill, vocalista, pianista y compositora, llega a Jazz San Javier con su cuarto y último álbum, 'Letters from a Black Widow', un disco muy personal de composición propia.

Judith Hill ha sido una de las vocalistas más solicitadas por grandes artistas como Stevie Wonder, Chacka Khan, George Benson y otros como Michael Jackson, que la seleccionó para su última gira, 'This is It' y Prince, que le produjo su primer disco en solitario, 'Back In Time', a partir del que desarrolló su admirada carrera como líder.

La violinista suiza afincada en París Eva Slongo, conocida en Europa como 'la Benson del violín', visitará por primera vez Jazz San Javier acompañada por su cuarteto de jazz y el pianista italiano Giovanni Mirabassi como artista invitado.

Eva Slongo y Mirabassi han colaborado sobre el escenario y en el álbum de Slongo, 'Souffle', en el que combina música clásica y jazz. Convertida en referencia del violín de jazz, Slongo, de formación clásica, encontró una nueva forma de expresar con la improvisación adentrándose en el mundo del jazz , incluido el jazz manouche, que conoció en París.

Ganadora del Premio a la Mejor improvisación en el Concurso Internacional de violín 'Stéphane Grappelli', Eva Slongo sorprende en sus directos con su original capacidad de combinar voz y violín, siendo capaz de improvisar al violín y hacer scat simultáneamente.

El rock sureño se colará en Jazz San Javier con la banda norteamericana Parker Barrow, liderada por el matrimonio formado por Megan Kane, cantante, y Dylan Turner, baterista.

Después de cuatro años viviendo en la carretera, en una caravana, y cumpliendo sus sueños rockeros en sus aclamados directos, Megan y Dylan recogen todos esas experiencias en el disco 'Jukebox Guypsies', con el que visitarán el auditorio del Parque Almansa.

La banda, que reconoce influencias como The Black Crowes o The Allman Brothers Band, ofrece temas enérgicos como "Count Your Dollars" y otros más íntimos como 'Desire' en acústico, incluidos en el álbum.

La cantante Mayte Martín, una de las cantaoras de mayor prestigio de la actualidad demostrará en Jazz San Javier porque a pesar de ser un referente del flamenco es una artista inclasificable y de exquisita versatilidad.

Amante del bolerto clásico al que aporte su peculiar visión, Mayte Martín grabó con Tete Montoliu su segundo disco 'Free bolero', ha contada junto a Omara Portuondo y ha colaborado con la cantante de fado Dulce Pontes y Silvio Rodríguez, en Cuba, entre otros muchos artistas.

Fruto de esa versatilidad y su amor por la música es su último espectáculo con el que estará por primera vez a San Javier, 'Tatuajes', del que ha dicho que es "un gesto de respeto a los inmensos autores y autoras que parieron estas inmortales obras tan extremadamente bellas", entre las que se encuentran títulos como 'Te recuerdo Amanda', de Víctor Jara; 'Lucía', de Serrat; 'Ne me quitte pas', de Jacques Brel, o "La Bien Pagá', de Ramón Parelló y Juan Mostazo, entre otras.

Otra mujer cierra los nombres del cartel, la vocalista, compositora y multiinstrumentista Mar Vilaseca, que actuará en San Javier con su quinteto de jazz. Con una fuerte formación clásica y afición juvenil por el rock, el góspel, soul y funk, Vilaseca estuvo siempre expuesta al jazz a través de su padre el gran pianista Jaume Vilaseca con el que empezó su carrera profesional sobre el escenario.

Su álbum debut, 'Find my way' (2020), recoge solo composiciones propias de jazz, en las que también se deja ver su gusto por el góspel y el soul. Además de temas propios, Mar Vilaseca incorpora a su repertorio estándares arreglados por ella misma.