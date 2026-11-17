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MURCIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tercer álbum de estudio de la banda cartagenera Arde Bogotá, 'Manufacturas del Club de la Gente Sola', publicado el pasado 2 de octubre, ha obtenido la certificación de Disco de Oro.

Este reconocimiento llega mientras el grupo desarrolla su recorrido internacional, que continúa este miércoles en México antes de regresar a España para proseguir hasta diciembre con 'Hervideros Gira Vibra Mahou', un formato concebido para salas pequeñas.

Tras haber actuado en Vigo, Gijón, Granada y Málaga, esta gira de salas continuará con dos noches en Madrid, paradas en Valencia y Alicante, y un cierre doble en Murcia.

Posteriormente, entre mayo y septiembre de 2027, Arde Bogotá afrontará la gira 'Cómo construir un recuerdo', con la que presentará las canciones de este disco en grandes recintos a través de 15 conciertos en 11 ciudades españolas: Cartagena, Barcelona, Toledo, Bilbao, Granada, Valencia, Zaragoza, Gijón, A Coruña, Albacete y Sevilla.