Archivo - Las bases de Podemos confirman a María Marín como candidata a las autonómicas de la Región de Murcia - PODEMOS - Archivo

MADRID/MURCIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Podemos, María Marín, ha sido elegida por las bases del partido como candidata a las elecciones autonómicas de la Región de Murcia del próximo año con un 88% de los votos en las primarias internas de la formación.

Asimismo, Podemos ya adelantó que Aurelia García y Víctor Egío concurrirán a las alcaldías de Cartagena y Murcia, respectivamente.

Por su parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha sido elegida por las bases del partido como candidata a las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid del año que viene, al obtener el 91% de los votos en las primarias internas de la formación.

También han obtenido el respaldo mayoritario el equipo que presentaba para la lista de Podemos a los comicios madrileños, entre las que figuran Dina Bousselham, que fue asesora del exlíder de Podemos Pablo Iglesias y es conocida en la opinión pública por el acceso que tuvo el excomisario José Manuel Villarejo al contenido de la tarjeta de un móvil que le fue robada en noviembre de 2015. La Audiencia Nacional condenó a Villarejo a tres años y medio de prisión por filtrar datos de dicha tarjeta.

Bousselham ha sido la que más puntuación ha obtenido para el cuerpo de la lista en estas primarias seguido del portavoz de Podemos en Madrid, Víctor Valdés; la edil del Ayuntamiento de Getafe Alba Leo, y del secretario de Comunicación de la formación, Ibon Uría.

Les siguen la profesora Susana Redondo y el dramaturgo y actor Francho Aijón, quien también es padre de uno de los jóvenes del colectivo 'Los seis de Zaragoza' y que fue indultado por el Gobierno tras ser condenado por unos altercados tras una protesta en Zaragoza contra un mitin de Vox.

También ha sido elegida como candidata de Podemos a la Comunidad Valenciana la coordinadora autonómica María Teresa Pérez, también con el 91% de los votos. Otras candidatas para los comicios autonómicos de 2027 son Ana Rosa Abejón en Baleares (89,98%; la dirigente morada Neniques Roldán en Navarra (83,77% de votos); Maite Pérez Quiroz en Castilla La Mancha (86,36% de votos); Mercedes González en Cantabria (88,85% de apoyos) y Gemma María Martinez en Canarias (88% de votos).

Las primarias donde ha habido disputa es en Asturias donde Eva María Fernández, con la candidatura Xuntes, se impuso con el 58,48% del respaldo de los inscritos que ejercieron su derecho a voto a Unai Castaño, que se quedó en el 36,30% de los sufragios.