El Batel hará descuentos de hasta el 40% en 26 espectáculos por el Black Friday

MURCIA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio El Batel de Cartagena rebaja los precios en 26 de los espectáculos de la programación de esta temporada con motivo del Black Friday.

En total, más de 1.000 entradas estarán en promoción a partir del viernes 28 de noviembre. Esta promoción se aplicará en los espectáculos seleccionados, con un número limitado de entradas, con descuentos que oscilarán entre el 40% y el 20%, según han informado fuentes del auditorio.

La promoción estará disponible, hasta agotar existencias, en los conciertos de Navidad con la JOSCT, el de Año Nuevo con la OSRM y en los 4 del Ciclo Sinfónico de la OSRM.

También se aplicarán descuentos en las obras teatrales: 'El Hijo de la cómica' con José Sacristán, 'Verne' de Onírica Mecánica, Dulcinea con Paloma San Basilio, 'Camino a la Meca' con Lola Herrera, 'La verdad' con Joaquín Reyes y 'Memorias de Adriano' con Lluís Homar.

Otros espectáculos rebajados serán los familiares, el 'Gran Circo Acrobático de China', 'Coco el musical recuérdame' y 'El libro musical' con Luli Pampín.

Además de los de humor: 'Palabras Mayores' con Alex O'Dogherty, 'No tengo remedio' con David Navarro, '¿Nos damos un viaje?' con Santi Rodríguez, 'Estoy como nunca' con Alma La Forte, 'Madre Mía' con Ismael Lemais e Isita Díaz, 'Hora treintaypico' con Héctor de Miguel (Quéque), 'Somos monos' con Ángel Martín y David Cepo con 'No cruces los brazos'.

También se aplicarán a 'Salvar vidas' con Miguel Assal, 'Buble Christmas Tribute' y la ópera 'La Bohéme'.

Los descuentos serán aplicables tanto en la taquilla de El Batel como en la web auditorioelbatel.es. La promoción estará disponible hasta agotar existencias desde las 00.01 horas del viernes 28 de noviembre hasta el domingo 30 de noviembre.