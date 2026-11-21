Ione Belarra durante el Mitin de Podemos en San Basilio Mitin (Murcia). - JAVIER CARRION

MURCIA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha intervenido este sábado en un acto público en Murcia en el marco de la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, que la formación 'morada' desarrolla bajo el lema 'Paz, casa y trabajo'.

Belarra, que ha estado acompañada en el mitin por la diputada autonómica María Marín y el cabeza de lista de Podemos al Congreso de los Diputados por Murcia, Víctor Egío, ha pedido a la gente que, en estas elecciones, "no se deje engañar y que apuesta por la izquierda que puede cambiar las cosas".

La dirigente de podemos ha señalado que, durante estos últimos años, "la gente ha visto claramente cómo la derecha solo ha ido acumulando cada vez más poder judicial porque el Partido Socialista se lo entregó, cada vez más poder económico y mediático, y ahora parece que lo único que les queda es el gobierno de España".

"Creo que, al menos a mí, esa es la sensación que me dejó el cara a cara entre el señor Sánchez y el señor Feijóo", ha remarcado Belarra, que cree que el PSOE "da por perdidas estas elecciones y lo que nos está poniendo encima de la mesa es básicamente una rendición y tratar de obtener el mejor resultado posible comiéndose a su izquierda, como ya hizo con el Frente Amplio incorporándoles a sus listas en el Senado".

Frente a eso, ha dicho, "nosotras no nos rendimos, nosotras pensamos que a las derechas se les frena con más derechos, con derechos laborales, con feminismo, con derecho a la vivienda y que lo hemos demostrado a lo largo de estos últimos años".

Por eso, Belarra ha pedido a la gente que, en estas elecciones, "no se deje engañar y que apueste por la izquierda que puede cambiar las cosas, la izquierda que se atreve, esa alianza republicana que encabezan Irene Montero y Gabriel Rufián, que es la que va a hacer que las cosas pasen, que bajen los precios del alquiler, que baje la cesta de la compra, que se revierta el rearme y que se terminen los casos de corrupción".

Ha pedido a Pedro Sánchez, "que dijo no a la guerra y se ha gastado 20.000 millones de euros en armamento", que rompa todas las relaciones con Isral "de una vez", porque no sólo "ha pisoteado" derechos, sino que "todo ese dinero" se podría haber mejorado la sanidad o la educación. La diputada de Podemos también ha lamentado que el ex dirigente de IU, Alberto Garzón, esté pidiendo el voto para el PSOE, "verlo pedir el voto es muy doloroso".

"UNA DECISIÓN AÚN MÁS SENCILLA EN LA REGIÓN DE MURCIA"

La dirigente de Podemos ha dicho que la decisión en este 29N para la gente de izquierdas en la Región de Murcia "es más sencilla que en el resto del Estado, porque es muy obvio que si entra Víctor Egío en el Congreso de los Diputados se le arrebata el escaño a un fascista del Partido Popular y Vox".

"Eso es lo que tiene que decidir la gente de la Región de Murcia y yo les pido que a toda la gente de izquierdas que concentre el voto en Podemos. Si se concentra el voto en Podemos, Víctor Egío entra y sale un fascista del Congreso de los Diputados".

Belarra ha remarcado en que los murcianos y murcianas se merecen "un diputado valiente, un diputado que esté a la altura de lo que necesita la gente de esta Región, que pelee por bajar el precio de los alquileres, que no tenga miedo de decir que los buitres son unos buitres y que hay que expropiar las viviendas de los fondos buitres".

La dirigente de Podemos también ha tenido palabras para la mujer herida en Murcia, durante la manifestación celebrada en la Huelga General, y ha pedido a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad "que encuentren a ese fascista" para que pase "muchos años en la cárcel".

"PODEMOS VA A OBTENER REPRESENTACIÓN"

La dirigente de Podemos está convencida de que "Podemos va a obtener representación". En concreto, ha dicho, "en Madrid sabemos que estamos peleando por el segundo escaño y además tenemos varios escaños más que están más que garantizados".

"Yo tengo confianza en obtener también el escaño de la Región de Murcia, por lo que decía, porque creo que la gente, a pesar de ese bulo que extiende el Partido Socialista sobre el voto útil, la realidad es que si se concentra el voto sale un fascista".

"Creo que en esta semana la gente va a reflexionar, sabemos que hay mucha gente que está dudando todavía, y hay que concentrar el voto en las opciones valientes de izquierdas para que realmente las cosas puedan empezar a cambiar", ha subrayado.

"CON ESTE PSOE NO SE PUEDE GOBERNAR"

Belarra se ha referido a lo que demandaban en las calles la gente que se manifestó por una vivienda digna. "No estaba pidiendo más de lo mismo, no estaba pidiendo más especulación con la vivienda como ha hecho el gobierno del Partido Socialista y Frente Amplio, la gente está pidiendo que baje el precio de la vivienda".

"Para eso hay que hacer determinadas cosas, estropiar las viviendas de los fondos buitre y convertir los pisos turísticos ilegales en pisos para las familias, y eso solo lo va a hacer gente que esté dispuesta a enfrentarse al poder".

Sobre un posible apoyo al Partido Socialista tras los resultados electorales, Belarra ha sido clara, "con este PSOE no se puede gobernar. O se revierte el rearme, o se baja el precio de la vivienda y se terminan los casos de corrupción o con este PSOE no se puede gobernar".

"Ya lo vimos en la primera legislatura del gobierno de coalición. Cuando la izquierda está fuerte, cuando Podemos está en el gobierno y pelea, las cosas cambian", ha destacado.

"Cuando construyes un gobierno en el que ya solo manda el Partido Socialista, como ha hecho el Frente Amplio, pues lamentablemente lo que tenemos es eso, el mayor rearme de la historia de este país, precios de la vivienda por las nubes y casos de corrupción", ha concluido.