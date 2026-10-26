Bernabé (PPRM): "No hay plazos, no hay compromisos" para la llegada del AVE a Cartagena

El cabeza de lista del PP al Senado por la Región de Murcia, Francisco Bernabé, mantiene una reunión de trabajo con la alcaldesa y presidenta del PP de Cartagena, Noelia Arroyo, y los candidatos cartageneros del PP a las Cortes Generales - PPRM

CARTAGENA (MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)

El cabeza de lista del PP al Senado por la Región de Murcia, Francisco Bernabé, ha criticado que Cartagena siga sin una fecha para la llegada de la alta velocidad y ha reclamado al Gobierno central soluciones a las principales reivindicaciones ferroviarias del municipio, durante una reunión con la alcaldesa y presidenta del PP de Cartagena, Noelia Arroyo, y los candidatos cartageneros a las Cortes Generales.

En el encuentro han participado también Juan Luis Pedreño, Patricia Martínez Copete y Santiago López Noguera, integrantes de la candidatura del PP al Congreso de los Diputados, según ha informado el PPRM.

Bernabé ha recordado que el Gobierno del PP presentó en 2018 un proyecto de tercer hilo que preveía la llegada del AVE a Cartagena en 2022, mientras que el Ejecutivo socialista lo sustituyó por una actuación de doble vía cuya puesta en servicio anunció para 2023.

"El AVE no llegó en el 23, no llegó en el 24, no llegó en el 25, no ha llegado en el 26", ha lamentado el candidato, quien ha añadido que "no hay fecha de llegada del AVE por parte del Gobierno de España. No hay plazos, no hay compromisos".

Asimismo, ha denunciado que, según su interpretación de la última respuesta parlamentaria del Ejecutivo, los primeros 18 kilómetros del trazado entre Murcia y Sucina contarán con una sola vía, pese a los anuncios anteriores sobre el proyecto de doble vía. "¿Para qué queremos desde Sucina a Cartagena doble vía? Si el cuello de botella lo vamos a tener exactamente igual", ha cuestionado, antes de afirmar que "Pedro Saura nos engañó. Pedro Sánchez nos mintió".

El candidato popular ha criticado también la falta de fechas para recuperar la conexión ferroviaria directa con Madrid, suspendida desde hace más de cuatro años, y la ausencia de respuestas concretas sobre el enlace con la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) de Los Camachos.

Por su parte, Noelia Arroyo ha destacado la presencia de cuatro cartageneros en las candidaturas del PP por la Región de Murcia y ha agradecido el trabajo desarrollado por Bernabé y Pedreño en defensa de los intereses del municipio durante la pasada legislatura.

La presidenta del PP de Cartagena ha puesto en valor la trayectoria de Pedreño, exvicerrector de la Universidad Politécnica de Cartagena y vinculado al ámbito de las telecomunicaciones; la experiencia de Martínez Copete en la Administración regional, y el compromiso social de López Noguera, diputado regional y expresidente de Plena Inclusión España.

Arroyo ha asegurado que el PP presenta a las Cortes Generales "a los mejores, a los más preparados, con mayor prestigio, mejor trayectoria y mejor conocimiento del territorio". También ha defendido la necesidad de contar con representación cartagenera para trasladar las reivindicaciones del municipio al Gobierno central.

"Sánchez ha negado a Cartagena el tren, la ampliación del puerto, el agua y la seguridad", ha denunciado la presidenta local del PP, quien ha defendido el objetivo de "recuperar el tiempo perdido" y ha vinculado la atención a las demandas de Cartagena con un futuro Gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo.

Arroyo ha señalado, además, la necesidad de "recuperar las instituciones" y acometer reformas para el país. En este contexto, ha anunciado que el PP de Cartagena celebrará este martes una Junta Directiva para coordinar la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, que incluirá presencia en la calle, reuniones sectoriales y encuentros con ciudadanos "barrio a barrio, puerta a puerta".

Por último, Bernabé ha defendido la necesidad de un Gobierno que "cumpla su palabra" y ha asegurado que los candidatos populares dedicarán las próximas semanas a trasladar a los cartageneros las propuestas del partido y las reivindicaciones pendientes del municipio.