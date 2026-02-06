Bibiana Fernández no ofrecerá el pregón del Carnaval de Cartagena por motivos de salud

Archivo - Carnaval de Cartagena - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 6 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena y la Federación de Fiestas de Carnaval han informado de que Bibiana Fernández no podrá pronunciar el pregón inaugural del Carnaval este viernes por la noche "por motivos de salud y siguiendo indicaciones médicas".

La oficina de Bibiana Fernández ha trasladado que la artista "lamenta profundamente no poder compartir este momento tan especial con la ciudad y con todos los cartageneros y cartageneras, a quienes agradece el cariño, la comprensión y la ilusión con la que siempre la reciben".

Desde el Consistorio han indicado que esta circunstancia no impedirá que el Carnaval de Cartagena arranque "con todo su entusiasmo". Así, a las 20.30 horas comenzará un desfile de batucadas que confluirán en la plaza del Icue, desde donde se dirigirán a la plaza del Ayuntamiento.

Allí, a las 21.30 horas, se celebrará el acto inaugural con un gran espectáculo de luz, color, bailes, actuaciones musicales y fuegos artificiales, que reunirá a la gran familia carnavalera para dar la bienvenida a las fiestas.

El evento contará con la intervención de la alcaldesa, Noelia Arroyo, así como con la tradicional arenga carnavalera, que a modo de pregón realizará el presidente del Carnaval, Eduardo Pignatelli.

La Federación de Fiestas confía en que el Carnaval "sea, un año más, una celebración llena de alegría, talento y espíritu festivo" y ha agradecido "sinceramente la comprensión y el apoyo tanto del Ayuntamiento como del público ante esta situación".