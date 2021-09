Blas Cantó: "cuando actúas en tu tierra, las emociones viajan de otra manera"

Archivo - Imagen Blas Cantó de su vídeo 'Americana' - MUST PRODUCCIONES - Archivo

El cantante de Ricote actúa este sábado en 'Los 40 Playa Pop' en San Pedro del Pinatar y el domingo en Molina de Segura

El cantante murciano Blas Cantó actúa este sábado en 'Los 40 Playa Pop' en San Pedro del Pinatar, donde se han agotado las entradas, y el domingo en Molina de Segura, en el auditorio Tomás Fernández Gil, para el que quedan muy pocas localidades. El cantante se ha mostrado "muy emocionado" por volver a actuar en su tierra, donde, ha reconocido, "las emociones viajan de otra manera".

Su familia le suele acompañar en sus conciertos en la Región, pero "no permiten que los invite, ellos quieren estar ahí, quieren apoyar, pero siendo parte del público".

Para Blas Cantó actuar en su tierra es "muy emocionante" y "una dosis extra de emoción", ya que "las emociones viajan de otra manera". Además, por las circunstancias actuales, hacía tiempo que no actuaba en la Región, "un privilegio para mi", recalca.

Pero no tardará mucho en volver, el próximo 3 de octubre actuará en Bullas. Además, cuando salga su nuevo disco, que espera que vea la luz el primer trimestre de 2022, y organice gira, no se va a olvidar de Murcia.

La situación de pandemia ha cambiado por completo los espectáculos en directo. Blas Cantó reconoce que al principio "se hacía raro" y "la gente estaba más sensible", pero el público que va a un concierto "es porque realmente quiere estar ahí".

"Antes había mucha oferta y elegías ir a más, vamos a este o al otro, pero ahora el que va a un concierto es que realmente quiere ver ese espectáculo, compartirlo y vivirlo", señala el cantante, para quien esos conciertos "son algo que se van a recordar: el ir a un concierto en pandemia". Para él "los que se atreven son unos valientes" y se muestra "muy agradecido".

A pesar de que vive en Madrid por su trabajo, cuando vuelve a la Región le gusta quedar con los amigos de siempre. Lo que ocurre es que muchos han tenido que salir de la Región, pero suelen quedar en fechas señaladas para "dar paseos y ponernos al día".

También le gustan los platos de la Región: las gachasmigas murcias, el arroz con habichuelas, las lentejas, el pastel de carne y la empanada murciana.

Esta semana ha pedido que apoyen a su amigo, el actor y músico Yotuel, que está participando en 'MasterChef Celebrity', y reconoce que a él "también se le da bien la cocina", pero "no se cómo se me daría en televisión", aunque es algo que no le asusta.

'AMERICANA'

Por otra parte, Blas Cantó se ha mostrado "muy contento" con la acogida que está teniendo el tema 'Americana', que está sonando en todas las radios del país. Para el cantante, esta canción supone "un éxito como canción y también personal, ya que aposté por este proyecto".

Aunque ahora no es el momento por la pandemia, sí que le gustaría promocionar el tema fuera del país, pero lo pospone para cuando salga el nuevo disco.

Ha reconocido que "tenía muchos planes antes de la pandemia" que, como muchos otros, ha tenido que posponer, pero que no abandona, "somos pacientes y nos adaptamos a los tiempos".

'Americana' es una canción con mucha energía y buen rollo que llega después de un año muy duro en lo personal, aunque reconoce que le cuesta estar "en un buen momento". "Pero quiero estarlo porque necesito un cambio en mi vida después de lo que me ha ocurrido este último año. Necesito estar en un momento dulce y dejar lo amargo un poco atrás", se ha propuesto.

Con el vídeo se muestra "muy contento de haber roto barreras, de haber hecho cosas diferentes, porque siempre nos venden las mismas historias de amor" y él quería hacer algo distinto. Agradece al director, Román Reyes, las "buenas ideas" del vídeo y a cada uno de los participantes por el trabajo que hicieron.

Pero no se olvida de su próximo trabajo. Actualmente está compaginando el estudio de grabación con los conciertos. "Afortunadamente estamos girando por todo el país, entonces lo compagino con momentos en casa, estudio, viajo...", cuenta el cantante.

Espera que en el primer trimestre de 2022 pueda salir a la luz el nuevo disco y reconoce que le encantaría colaborar, en algún momento, con Jesse & Joy, con Vanesa Martín y con Laura Pausini.