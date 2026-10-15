Bomberos de Cartagena rescatan a un escalador en Peñas Blancas - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 15 (EUROPA PRESS)

Bomberos del Ayuntamiento de Cartagena rescataron a un escalador que había quedado bloqueado en una pared de Peñas Blancas, a unos 30 metros de la cima, cuando practicaba escalada deportiva en la vía XL, según ha informado el Consistorio.

El hombre sufrió un entumecimiento en las manos que le impidió continuar la ascensión, aunque permaneció asegurado en una cornisa junto a su compañero, que dio aviso a los servicios de emergencia.

El rescate se produjo pasadas las 21.00 horas de este miércoles. El equipo de intervención accedió a la zona por la rambla de la Víbora y realizó una aproximación a pie caminando durante una hora con el material necesario para el rescate.

Una vez en el lugar, los efectivos evaluaron la situación y prepararon una maniobra con sistemas de anclaje y cuerdas de seguridad para llegar hasta el escalador y recuperarlo hasta la cima.

Durante la intervención, los bomberos municipales utilizaron un dron para localizar con precisión al hombre y facilitar la planificación y supervisión de las maniobras.

Tras completar el rescate, también recuperaron al compañero del escalador que había permanecido en la zona de intervención. Ambos hombres, que manifestaron disponer de licencia federativa de escalada, quedaron en una zona segura e ilesos.