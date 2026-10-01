Bomberos del CEIS trabajan en la extinción de un incendio en una fábrica de pimentón en Abanilla

Bomberos del CEIS trabajan para sofocar un incendio en una fábrica de pimentón en Abanilla - CEIS

ABANILLA (MURCIA), 1 (EUROPA PRESS)

Efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de (CEIS) de la Región de Murcia trabajan en la extinción de un incendio declarado en una fábrica de pimentón en el polígono 'El Semolilla' de Abanilla, que por el momento no ha registrado heridos.

Efectivos del parque del CEIS en Abanilla han advertido de la presencia de humo a las 5.30 horas de este jueves, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias.

Ante las dimensiones del fuego y su propagación desde la estructura inicial hacia una nave anexa, la jefatura del operativo ha movilizado refuerzos desde los parques de Molina de Segura, Yecla y Lorca.

Un dispositivo compuesto por 18 bomberos y un sargento con nueve vehículos de extinción y una unidad de jefatura opera en el lugar, tras haber acotado el fuego poco antes de las 8.00 horas.