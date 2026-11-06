Bomberos sofocan un incendio declarado en un bar de la plaza de San Pedro de Murcia

Archivo - Instalaciones del parque de bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Murcia - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Murcia han extinguido en la madrugada de este viernes un incendio originado en un bar de la plaza de San Pedro, en el centro urbano de la capital.

El fuego ha comenzado poco antes de las 4.45 horas y hasta el lugar se han desplazado 14 bomberos a bordo de un tren de salida completo y un vehículo ligero de abastecimiento.

Asimismo, ha acudido una ambulancia de los servicios de emergencias, aunque el personal sanitario no ha tenido que intervenir al no constar personas afectadas.

La acumulación de humo ha alcanzado la escalera de un inmueble colindante al establecimiento, por lo que los efectivos del SEIS también han realizado labores de ventilación en el mismo.