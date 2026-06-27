Las 'Brigadas de Convivencia' ya velan por la seguridad en las terrazas del centro de Murcia

MURCIA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencias del Ayuntamiento de Murcia, que dirige Fulgencio Perona, ha puesto en marcha, a través de la Policía de Murcia, un plan específico de prevención de hurtos y molestias a comensales con motivo de la llegada del buen tiempo y el incremento de la actividad en las terrazas de los establecimientos hosteleros del centro de la ciudad.

Este dispositivo especial, conocido como 'Brigadas de Convivencia', contempla el refuerzo de la vigilancia policial durante los horarios de comidas y cenas en las principales zonas de restauración del casco urbano, con el objetivo de prevenir conductas incívicas, evitar hurtos y garantizar un entorno seguro y tranquilo tanto para vecinos como para visitantes. Todo hecho en coordinación con los hosteleros, que han pedido que se asegure un espacio de respeto y tranquilidad para los comensales y los turistas que visitan la ciudad de Murcia.

El operativo incluye el despliegue coordinado de patrullas uniformadas y no uniformadas, lo que permitirá aumentar la capacidad de disuasión frente a posibles conductas delictivas y ofrecer una respuesta rápida y eficaz ante cualquier incidencia que pueda producirse en las terrazas y zonas de ocio del centro de Murcia.

Además, dentro del protocolo de actuación establecido, los agentes mantienen un primer contacto con responsables y encargados de los locales hosteleros para informarles de la presencia policial en la zona, trasladarles recomendaciones de seguridad y establecer canales de colaboración directa que faciliten una actuación inmediata ante cualquier situación que requiera intervención.

El concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, ha señalado que "el objetivo de este plan es reforzar la seguridad en uno de los espacios con mayor afluencia de ciudadanos y visitantes durante los meses de primavera y verano, incrementando la prevención y la capacidad de respuesta de la Policía de Murcia".

Asimismo, ha añadido que "queremos que quienes disfrutan de la hostelería y del ocio en el centro puedan hacerlo con total tranquilidad, al tiempo que seguimos trabajando para mejorar la convivencia y la percepción de seguridad en toda la ciudad".

La Concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencias subraya que esta actuación forma parte del Plan de Visibilidad Policial que se está desarrollando de manera progresiva en distintos barrios periféricos de Murcia y que tiene como finalidad reforzar la presencia de agentes en la vía pública, aumentar la percepción de seguridad y mejorar la convivencia en todos los entornos urbanos del municipio.