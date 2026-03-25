Brisa, la lince ibérica de Terra Natura, se convierte en la segunda más longeva de España y lo celebra con actividades

Brisa, la lince ibérica de Terra Natura, cumple 21 años y se convierte en la segunda más longeva de España - PORTAVOZ

MURCIA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Terra Natura Murcia celebra esta semana el 21 cumpleaños de Brisa, su emblemática lince ibérica, que se ha convertido en el segundo ejemplar más longevo registrado en España. Este hito sirve como eje de una campaña de sensibilización centrada en la conservación de la especie.

Para ello, el parque ha diseñado un programa de acciones educativas y divulgativas con el objetivo de acercar tanto la historia de Brisa como la evolución de este animal, que ha pasado de estar catalogado como en 'peligro de extinción' a 'vulnerable' gracias a proyectos como Life LynxConnect, del que Terra Natura Murcia forma parte.

La iniciativa, que se desarrolla del 2 al 28 de marzo, combina propuestas educativas, participativas y divulgativas con el objetivo de acercar al público la historia de Brisa y el papel que desempeñan los programas de conservación en la recuperación del lince ibérico, según informa el Consistorio en un comunicado.

La celebración culminará este sábado, 28 de marzo, con una jornada especial en el parque en la que los visitantes podrán participar en un mural de deseos dedicado a Brisa, en el que podrán participar todos los visitantes del parque.

Entre las iniciativas que desarrolla el parque destaca la creación de un cuento que recorre la vida del ejemplar y contextualiza el proceso de restablecimiento de la especie. Este material se ha distribuido en más de 600 centros educativos de la Región de Murcia, así como en 24 escuelas de arte y 150 entidades sociales.

La propuesta se completa con un concurso de dibujo -con pases anuales o pack premium como premio- cuyos trabajos se expondrán en el parque y con la producción de contenidos audiovisuales, en los que miembros del parque y expertos explicarán el origen de este animal y los procesos de reintroducción en el medio natural.

Además, como parte del programa, Terra Natura Murcia instalará un 'mural de los deseos' en el área del lince, donde los visitantes podrán dejar mensajes, y ha activado un sorteo en redes sociales que incluye entradas al parque y una estancia en una casa rural.

Estas acciones se enmarcan en el trabajo divulgativo que Terra Natura Murcia desarrolla a lo largo del año dentro del proyecto europeo Life LynxConnect, centrado en la recuperación y consolidación de la población de lince ibérico en la Península Ibérica, según informa Portavoz en un comunicado.

En este sentido, Murcia participa a través del parque zoológico municipal, en el proyecto Life LynxConnect, que ha contribuido a que esta especie pasase de estar en peligro de extinción crítico a vulnerable.

Así, el objetivo del proyecto es reforzar la población de lince ibérico en distintas zonas de España y Portugal y avanzar hacia una especie autosostenible y genéticamente viable.

Según el director del parque, Gustavo Martínez, "el caso de Brisa evidencia los resultados positivos de los programas de conservación. Desde el parque estamos orgullosos de contribuir a la parte de comunicación y educación relativa a la recuperación de la especie".

Y es que, ha señalado el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, Brisa "representa el éxito de las políticas de conservación que se están impulsando a nivel europeo y el papel que desempeña Murcia en este ámbito".

Así, ha apuntado, "a través de Terra Natura, Murcia participa activamente en proyectos como Life LynxConnect, que permiten recuperar una especie que hace años se encontraba al borde de la extinción".

En el marco de este proyecto se desarrollan acciones en territorios como Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía y la Región de Murcia, centradas en la conservación, el seguimiento de los ejemplares, la mejora de la diversidad genética y la sensibilización social.

Brisa, que forma parte de la primera camada de linces nacidos en cautividad, se ha convertido en un referente dentro de este programa y en un símbolo de la recuperación de la especie en las últimas décadas, gracias a la colaboración entre administraciones, entidades y profesionales especializados.