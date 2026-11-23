MURCIA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía ha señalado que la apertura temporal del trasvase será "mínima". A preguntas de los periodistas tras una reunión con las DOP de la Región de Murcia, ha asegurado que más de 90 hectómetros cúbicos autorizados desde agosto y septiembre "no llegarán a la Región de Murcia si el Gobierno de Pedro Sánchez, el Ministerio y las confederaciones hidrográficas del Segura y del Tajo no prorrogan el plazo de tres meses para trasvasar los caudales pendientes".

En sus declaraciones, el consejero ha apuntado que el trasvase Tajo-Segura ha expresado dudas sobre la duración de la apertura temporal. Asimismo, ha asegurado que el domingo 29 de noviembre "tiene mucho que ver" con esa apertura temporal prevista para el mes de diciembre, en un contexto que ha calificado como un "periodo de incertidumbre", según han informado desde el Gobierno regional.

El consejero ha instado a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) y al Ministerio para la Transición Ecológica a hacer "lo que tienen que hacer", que a su juicio consiste en prorrogar el plazo de tres meses para trasvasar los caudales pendientes hasta la de las obras. Según ha defendido, esa prórroga sería "la decisión sencilla y fácil" que permitiría garantizar que los caudales pendientes de trasvase lleguen a la Región de Murcia y al resto de la cuenca.