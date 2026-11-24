Reunión Del Consejero De Agua, Agricultura, Ganadería Y Pesca, Joaquín Buendía, Con Los Patrones Mayores De Las Cofradías De Pescadores De La Región De Murcia. - CARM

MURCIA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha exigido a la Comisión Europea que revise al alza su propuesta de días de pesca para la flota de arrastre del Mediterráneo occidental antes del Consejo de Agricultura y Pesca de la Unión Europea, previsto para los días 14 y 15 de diciembre.

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, ha trasladado este martes a los patrones mayores de las cofradías de pescadores de la Región de Murcia que el Ejecutivo autonómico "rechaza el recorte planteado por Bruselas y reclama 180 días de faena para 2027".

Buendía ha expresado su disconformidad con la propuesta de la Comisión Europea, que establece 97 días de partida por embarcación y contempla alcanzar las 131 jornadas si se aplican todas las medidas adicionales de conservación previstas. "Plantea 97 días de partida y, aplicando todas las medidas previstas para sumar jornadas, la flota se quedaría en 131, doce menos que este año. Por eso pedimos que Bruselas revise la propuesta antes de la reunión de diciembre", ha afirmado.

El consejero ha recordado que ya trasladó la reivindicación de los 180 días en septiembre al comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis, durante una reunión en Bruselas con los responsables de Pesca de las comunidades autónomas del Mediterráneo español, según ha informado la Comunidad.

"La flota lleva años adaptando las redes y ajustando su actividad a las vedas para proteger los recursos pesqueros. Ese esfuerzo debe contar cuando se decidan los días de faena. Cada jornada que se pierde afecta a los ingresos de las tripulaciones y a la actividad de las lonjas", ha señalado.

La propuesta comunitaria equivale a unos 97 días por embarcación, 46 menos que los 143 días de referencia para 2026. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha defendido mantener las 143 jornadas de este año.

El acuerdo sobre las posibilidades de pesca para 2027 se espera en el Consejo de Agricultura y Pesca de la UE del 14 y 15 de diciembre.