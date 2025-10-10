El buque 'Furor' retorna este viernes a su puerto base en Cartagena tras 15 días en apoyo a la Global Sumud Flotilla

El buque de acción marítima 'Furor' zarpa desde el puerto de Cartagena, rumbo a prestar apoyo a los barcos que integran la Global Sumud Flotilla que se dirige a Gaza, a 26 de septiembre de 2025, en Cartagena, Murcia (España) - Ministerio de Defensa

CARTAGENA (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS)

El buque de acción marítima 'Furor' retorna este viernes por la mañana a Cartagena (Murcia), tras prestar apoyo a los barcos que integraban la Global Sumud Flotilla, una iniciativa civil de carácter humanitario que transportaba alimentos y medicamentos para la población en Gaza, según confirmaron fuentes de la Armada a Europa Press.

El barco partió de su puerto en la madrugada del pasado 26 de septiembre con el objetivo, según anunció el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, de proteger a los integrantes de la flotilla en caso dificultad.

El 'Furor', que vuelve a su base tras 15 días desplegado, es un patrullero oceánico de la clase 'Meteoro', construido por Navantia y entregado a la Armada en enero de 2019. Cuenta con una dotación de medio centenar de personas y a bordo porta un cañón Oto Melara 3 pulgadas y dos ametralladoras MK-38 Mod.2 25 mm.