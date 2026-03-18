Cae en Mula (Murcia) un grupo criminal que asaltó 70 garajes y trasteros en menos de una semana

1070331.1.260.149.20260318124910 Imagen de los asaltantes saliendo de uno de los garajes - GUARDIA CIVIL

MULA (MURCIA), 18 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha desarrollado en Mula (Murcia) la operación 'Noctulia', una investigación enmarcada en el 'Plan contra el robo en viviendas' que se ha saldado con la detención de tres miembros de un grupo criminal como presuntos autores de al menos 70 robos en trasteros, garajes y vehículos en un periodo inferior a una semana.

La Benemérita inició las pesquisas a principios de mes, tras detectar un incremento inusual de asaltos en edificios céntricos del casco urbano, donde los delincuentes accedieron a una docena de inmuebles mediante un patrón de actuación nocturno y discreto, según ha informado el Instituto Armado.

Los investigadores analizaron las cámaras de seguridad y descubrieron a un grupo experimentado que utilizaba incluso un carrito de la compra para el traslado masivo de efectos sustraídos, previa vigilancia de las zonas para asegurar el éxito del asalto durante el descanso de los vecinos.

El grupo accedía a los portales mediante el método del 'resbalón' con láminas de plástico y, una vez en el interior, empleaba herramientas tipo mordaza para la rotura de cilindros en las cerraduras, una técnica conocida como 'snapping' con la que desvalijaban los trasteros en pocos minutos.

Los delincuentes buscaban objetos con salida en el mercado negro como bicicletas, patinetes eléctricos, herramientas y aparatos electrónicos, además de forzar el interior de vehículos de alta gama estacionados en los garajes para sustraer efectos valiosos.

La operación ha finalizado con la identificación y detención de dos hombres con amplio historial delictivo y de un tercer implicado menor de edad, a quienes se les atribuye la presunta autoría de, al menos, 69 delitos de robo con fuerza según el recuento de la Guardia Civil.

Los agentes han recuperado numerosos enseres que han sido devueltos a sus legítimos propietarios, si bien la investigación continúa abierta para la localización de la totalidad del material robado.