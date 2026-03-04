CaixaBank reúne a 15 líderes murcianos en un 'Desayuno en Clave Femenina' para impulsar el diálogo sobre igualdad

Imágenes del ‘Desayuno en Clave Femenina’ - CAIXABANK

MURCIA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El edificio corporativo de CaixaBank en Murcia ha acogido este miércoles una nueva edición del 'Desayuno en Clave Femenina', un encuentro que ha reunido a 15 personalidades destacadas de la Región de Murcia para reflexionar sobre los retos y avances en materia de igualdad con motivo de la semana conmemorativa del 8 de marzo.

Entre las participantes ha destacado la presencia de la directora territorial de CaixaBank en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, Olga García, quien ha subrayado "la importancia de seguir generando espacios de conversación que impulsen el talento femenino y promuevan el liderazgo en todos los ámbitos sociales y económicos".

"La Región de Murcia cuenta con mujeres líderes que están transformando sectores clave y este encuentro nos permite escucharlas, aprender de su experiencia y avanzar en una colaboración que fortalece el desarrollo económico y social de nuestro territorio", ha añadido García.

Además, al encuentro han asistido la presidenta de AJE, Almudena Abellán; la directora general del Colegio de Farmacéuticos, Sandra Sierra; la cofundadora de Laura Bernal, Esther Cerdán; la ganadora del Premio A de CaixaBank y CEO Start Play, Anastasia Zayats; el presidente de ATA, Francisco Casado; el director general de Inforges, Pablo Planes; el presidente de Ucomur, Juan Antonio Pedreño; el CEO de Medical Solutions, Darío García; la consejera delegada de Disfrimur, Isabel Sánchez; y el director general de Portavoz, Carlos Recio.

En el acto también han participado otros representantes de CaixaBank como la directora comercial Región de Murcia de CaixaBank, Loles Petit; el director comercial de Empresas de CaixaBank en Alicante y Murcia, Juan Jesús Lozano; el director de Recursos Humanos de CaixaBank en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, Juan Pablo Sanchiz o la agente de Diversidad e Inclusión de CaixaBank, Encarna Alcaide.

La cofundadora de Laura Bernal, que se ha mostrado "muy agradecida a CaixaBank por crear este tipo de espacios que dan visibilidad al talento femenino", ha señalado que "el liderazgo femenino no es una cuestión de mujeres, sino un elemento transformable de la sociedad que se ha consolidado como motor estratégico fundamental para mejorar la innovación, la rentabilidad y la sostenibilidad de empresas e instituciones".

"La meritocracia debe ser siempre el principio que guíe el mundo laboral porque el talento y el esfuerzo no entienden de sexo, raza o edad y cuando las empresas abrazan la diversidad descubren que se enriquecen con nuevas perspectivas, mayor creatividad y una capacidad mucho más fuerte para innovar y afrontar los retos del futuro", ha subrayado el director general de Portavoz.

Por su parte, la ganadora del Premio A de CaixaBank y CEO de Start Play ha manifestado que "cada mujer que avanza abre camino para muchas más y participar en este encuentro es una oportunidad para seguir impulsando una red de talento que transforma sectores, inspira nuevas iniciativas y demuestra que la igualdad es un motor real de progreso para la Región de Murcia".

Durante el desayuno, los asistentes han compartido experiencias y visiones sobre el papel de la mujer en la transformación económica, la conciliación y el acceso a posiciones de responsabilidad, informa CaixaBank en un comunicado.

El encuentro forma parte de las iniciativas que CaixaBank desarrolla en toda España para fomentar la igualdad de oportunidades y la diversidad en el entorno laboral y social.

La iniciativa se enmarca en el programa Wengage de CaixaBank, que fomenta la igualdad de oportunidades, la diversidad y el liderazgo femenino. Desde la entidad, se promueve también el reconocimiento a la excelencia académica y empresarial con galardones como los Premios WONNOW, Premio A o el Premio Empresaria, así como acciones en el deporte y en el medio rural.