La calidad del agua en la playa de Mar de Cristal (Cartagena) vuelve a ser apta para el baño (Imagen de archivo) - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 1 (EUROPA PRESS)

La calidad del agua en la playa de Mar de Cristal (Cartagena) ha vuelto a ser apta para el baño, según los resultados de los análisis realizados este martes, 30 de junio, que indican que los parámetros se encuentran dentro de los niveles establecidos.

El Ayuntamiento de Cartagena izó ese mismo día la bandera roja y señalizó la playa por indicación de la Dirección General de Salud Pública, después de que uno de los análisis de control detectara parámetros de calidad del agua por encima de los niveles recomendados, según informa el propio consistorio.

La medida se adoptó con carácter preventivo y dio lugar a la toma de nuevas muestras para realizar el seguimiento de la incidencia. En el análisis inicial se detectó la presencia de Escherichia coli en niveles superiores a los habituales.

El origen de esta circunstancia no ha sido determinado y podría deberse a un vertido accidental o a la acumulación de materia orgánica asociada a una escasa renovación del agua.

Los nuevos análisis concluyen que se trató de un episodio puntual, ya que las muestras obtenidas antes y después de la incidencia no han registrado niveles por encima del umbral establecido.