El calzado regional refuerza su proyección internacional en la Expo Riva Schuh de Italia

MURCIA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La industria del calzado de la Región de Murcia ha reforzado su proyección internacional en la Expo Riva Schuh & Garda Bags (Riva del Garda, Italia) con una acción de promoción impulsada por la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info), en colaboración con la Asociación regional Calzia y la Federación de Industrias del Calzado (FICE), en el marco del Plan Estratégico del Calzado y la Moda de la Región de Murcia.

La iniciativa consistió en una presentación-coctel que congregó a más de 60 asistentes, entre compradores internacionales y prensa especializada, con presencia de profesionales procedentes de Francia, Países Bajos, Colombia e Israel, además de cadenas españolas con implantación en varias comunidades autónomas.

En el plano mediático, participaron periodistas de Francia, Italia, Alemania y España, ampliando la proyección del calzado murciano en los principales mercados europeos. "Este encuentro demuestra la relevancia del sector del calzado en la Región, que cuenta con empresas preparadas para colaborar con marcas y distribuidores internacionales, aportando diseño, calidad y producción fiable", subrayó la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón.

"La participación en esta feria es una de las iniciativas que estamos desplegando dentro de nuestra hoja de ruta para transformar el sector del calzado con más innovación, sostenibilidad e internacionalización y la incorporación de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, la realidad aumentada y la fabricación aditiva", añadió la consejera.

Expo Riva Schuh & Garda Bags es una de las grandes citas del calendario internacional del calzado y los complementos, que reúne a empresas y marcas de decenas de países y atrae a compradores profesionales de más de un centenar de mercados.

El encuentro tuvo lugar del 10 al 13 de enero y registró unos 8.000 asistentes, con lo que consolida su peso como escaparate global para abrir canales comerciales y anticipar tendencias de temporada. La Región fue la segunda comunidad española con mayor participación.

El 'cóctel Murcia' volvió a marcar la diferencia como fórmula de promoción internacional, maridando los valores del calzado regional con vino y productos de la tierra, con la colaboración de Bodegas del Rosario (D.O. Bullas).

CUARTA CCAA PRODUCTORA DE CALZADO MÁS EXPORTADORA

Los datos estadísticos oficiales más recientes, correspondientes al periodo entre enero y octubre de 2025, señalan que las empresas de la Región de Murcia del sector del calzado exportaron por valor de 84,24 millones de euros.

Esta cifra sitúa a la Región como la cuarta comunidad autónoma productora de calzado que más exporta de España. En cuanto a los países que más compran el calzado regional, Francia ocupa la primera posición, seguida de Italia, Alemania y el Reino Unido.