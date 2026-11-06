Cancelado Cartagena Suena Navidad por "circunstancias personales" de la dirección

La M.O.D.A - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 6 (EUROPA PRESS)

El festival Cartagena Suena Navidad ha sido cancelado por "circunstancias personales sobrevenidas que afectan directamente a la dirección del proyecto", según han informado desde el festival a través de sus redes sociales.

Esta cancelación, han aclarado, es una decisión tomada "exclusivamente" por la empresa organizadora que ha asegurado que su intención es retomar el proyecto en 2027.

Las entradas adquiridas serán reintegradas a través de los canales oficiales de venta.

En Cartagena Suena Navidad iban a actuar La M.O.D.A y Despistaos. Además, estaba programado un concierto de Demarco Flamenco, dos jornadas de Rock in Carthago, y actividades musicales dirigidas al público joven, así como fiestas de Tardebuena, Preuvas y Nochevieja.