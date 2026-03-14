Cande (PSRM) destaca la "inversión histórica" del Gobierno de España de 2.599 millones de euros para becas

Archivo - PSOE critica la "improvisación" del Gobierno regional en la implantación de 1º y 2º de ESO en colegios públicos - PSRM - Archivo

MURCIA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Educación del PSRM-PSOE, Antonio José Candel, ha asegurado que el Gobierno de España "ha vuelto a demostrar su compromiso con la igualdad de oportunidades impulsando una inversión histórica en becas". "Lo hemos visto esta semana con la aprobación de 2.559 millones de euros en becas, lo que supone la novena subida consecutiva desde 2018".

"Esta apuesta firme por la educación permitirá que el número de estudiantes beneficiarios continúe creciendo de forma sostenida, pasando de 748.422 becados en el curso 2017-2018 a rozar el millón de jóvenes en el próximo curso académico. De hecho, el curso 2024/2025, en la Región de Murcia, logramos los 78.366 becados", ha destacado a través de un comunicado.

En este sentido, Candel ha afirmado que esta ampliación del sistema de becas refleja que el Gobierno central "sitúa a los estudiantes y a sus familias en el centro de sus políticas, facilitando que miles de jóvenes puedan acceder a la educación superior sin que su situación económica sea un obstáculo".

"Entre las principales novedades destaca que los estudiantes universitarios y de enseñanzas artísticas superiores con matrícula parcial podrán percibir parte de la beca de renta y de la beca de residencia, una medida que corrige desigualdades y amplía la protección a quienes compaginan sus estudios con un trabajo, corrigiendo así una exclusión que afectaba especialmente a quienes tenían menos recursos", ha explicado.

Otra novedad tiene que ver con el alumnado con discapacidad. "Cerca de 2.000 estudiantes universitarios y de enseñanzas artísticas superiores con discapacidad de entre el 25 y el 64 por ciento verán adaptados los requisitos académicos relativos a la carga lectiva exigible para obtener beca: se les considerará matrícula competa a efectos de beca con 45 créditos, en lugar de 60", apunta Candel.

Además, el Gobierno de España también ha actualizado los umbrales de patrimonio en una media del 10 por ciento, una modificación que permitirá que más familias puedan acceder a estas ayudas, evitando que indicadores desfasados excluyan a familias y se atienda a su situación económica real.

A estas medidas, continúa el socialista, hay que sumar el anuncio realizado por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez de la creación de las nuevas becas Medrano, que entrarán en funcionamiento el próximo curso. Este programa permitirá a estudiantes cursar sus estudios en universidades españolas situadas en ciudades distintas a su lugar de residencia, contando con una ayuda mínima de 900 euros mensuales, favoreciendo así la movilidad académica y el acceso a oportunidades educativas en todo el país.

"El Ejecutivo central demuestra con hechos su compromiso con la igualdad, la movilidad y el futuro de los jóvenes y, sin embargo, el Gobierno regional sigue instalado en la inacción", ha señalado.

Finalmente, el socialista ha remarcado que, "mientras el Gobierno de López Miras desmantela la educación pública, el Gobierno de España demuestra que la educación es su prioridad real con más inversión, más oportunidades y más justicia social para los jóvenes".