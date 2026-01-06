Candela Peña y Secun de la Rosa desembarcan este domingo en Cartagena con un espectáculo de humor sin filtros

Archivo - La actriz Candela Peña - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 6 (EUROPA PRESS)

Los actores Candela Peña y Secun de la Rosa desembarcarán este domingo, 11 de enero, en el Auditorio El Batel de Cartagena con 'Peña+Peña', un espectáculo de humor sin filtros y lleno de sorpresas, según informaron fuentes de este espacio en un comunicado.

En este show "no hay guion, no hay filtros, solo ellos, su carisma y su capacidad de convertir cada momento en algo especial". Candela Peña y Secun de la Rosa son dos caras muy familiares para el público por sus trabajos en la industria del cine y de la televisión.

Ella ha ganado tres Premios Goya y de la Rosa, conocido por sus papeles en series de televisión como 'Aida', ha sido premiado con diferentes reconocimientos como el Telón Chivas al Autor Revelación.

Las entradas de 'Peña+Peña' están a la venta en las taquillas del auditorio, abierto de lunes a sábado, de 10.00 a 15.00 horas, y en la página web 'auditorioelbatel.es'.