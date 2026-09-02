Caravaca acondiciona el acceso al Barranco de El Gredero, donde se conserva la Capa Negra

Mirador en el Barranco del Gredero - AYUNTAMIENTO DE CARAVACA DE LA CRUZ

CARAVACA DE LA CRUZ (MURCIA), 2 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz ha finalizado las obras realizadas en el Barranco de El Gredero, donde se encuentra la denominada Capa Negra, que han incluido la instalación de un mirador, de elementos informativos y actuaciones en el sendero de acceso.

Los trabajos han contado con una inversión de 66.489,50 euros procedentes del Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos de la Mancomunidad de Servicios Turísticos del Noroeste 'Tierras de la Vera Cruz', según ha informado el Consistorio.

El nuevo mirador ocupa una superficie de unos 73 metros cuadrados y dispone de una pérgola de madera, bancos y paneles con información sobre los valores naturales y geológicos del entorno. También se ha instalado una silueta de dinosaurio a tamaño natural fabricada en acero como elemento interpretativo relacionado con la extinción de los dinosaurios no avianos.

La actuación ha incluido la mejora del sendero que conduce hasta el Barranco de El Gredero y que coincide con el trazado del antiguo Camino Real de Granada. Los trabajos han consistido en labores de desbroce y limpieza, formación de cunetas, compactación del firme y la aplicación de un tratamiento superficial para mejorar su resistencia y transitabilidad.

Asimismo, los contenidos de los paneles y elementos de señalización han sido elaborados con la colaboración del Grupo de Investigación de la Universidad de Murcia.

El Ayuntamiento prevé acometer una segunda fase para prolongar este sendero hasta el casco urbano, a la altura del Campo Municipal de Fútbol, con el objetivo de conectar el enclave con el núcleo urbano.

LA CAPA NEGRA

La Capa Negra corresponde a un nivel de sedimentos formado hace unos 66 millones de años, coincidiendo con el límite entre los periodos Cretácico y Paleógeno. En este estrato se han identificado evidencias relacionadas con el impacto del asteroide asociado a una de las grandes extinciones de la historia de la Tierra.

El Barranco de El Gredero forma parte de los cinco Monumentos Naturales de la Región de Murcia y constituye uno de los puntos de referencia para el estudio del límite Cretácico-Paleógeno.