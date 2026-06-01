La Cárcel Vieja y el edificio municipal de Abenarabi, primeros espacios públicos con cambiadores inclusivos en Murcia

MURCIA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El edificio de Servicios Municipales Abenarabi y la Cárcel Vieja van a ser los dos primeros espacios públicos propiedad del Ayuntamiento de Murcia que contarán con cambiadores inclusivos en el municipio. El proyecto, denominado 'Murcia Cuida', contempla la creación de espacios específicamente acondicionados para garantizar la higiene personal, la seguridad y la dignidad de personas con discapacidad severa, personas ostomizadas, mayores en situación de dependencia y ciudadanos que requieren asistencia para el uso de los aseos fuera del entorno doméstico.

La concejala de Mujer, Políticas de Conciliación, Mayores y Discapacidad, Ascensión Carreño; el edil de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, y el edil de Cultura e Identidad, Diego Avilés, han presentado el inicio de las obras de este proyecto, según han informado desde el Consistorio.

Estos dos primeros espacios, cuyas obras ya han comenzado, formarán parte de la denominada Red Prioridad Uno, una infraestructura pública concebida para dar respuesta a necesidades que hasta ahora no estaban cubiertas por los aseos adaptados convencionales.

Los nuevos cambiadores inclusivos estarán dotados de grúas de techo para transferencias, camillas de cambio para adultos, inodoros adaptados, lavabos ergonómicos, módulos específicos para personas ostomizadas, sistemas de alarma y climatización, permitiendo así ofrecer condiciones adecuadas de higiene, seguridad y autonomía.

La concejala Ascensión Carreño ha señalado que "este proyecto supone un cambio de modelo en las políticas públicas municipales, porque no hablamos únicamente de accesibilidad, sino de garantizar derechos, dignidad y participación social a personas que hasta ahora encontraban enormes barreras para poder utilizar el espacio público con normalidad".

Carreño ha destacado además que "Murcia Cuida nace de la escucha activa a las asociaciones y entidades sociales que forman parte de la Mesa Municipal de la Discapacidad y representa una apuesta decidida por situar el cuidado en el centro de la acción municipal".

La edil ha subrayado que "muchas familias limitan su vida social o sus desplazamientos por la ausencia de espacios adecuados para atender necesidades básicas de higiene y apoyo. Con esta red municipal damos respuesta a una necesidad real que durante demasiado tiempo ha permanecido invisibilizada".

El proyecto se desarrolla con las entidades que integran la Mesa Municipal de la Discapacidad, con el objetivo de garantizar que estas instalaciones respondan realmente a las necesidades de los usuarios y sus familias.

Además, la red se integrará en una futura aplicación municipal que permitirá consultar en tiempo real la ubicación y disponibilidad de los cambiadores inclusivos, incorporando la innovación tecnológica al servicio de la inclusión y la accesibilidad universal.