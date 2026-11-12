Carlos Santana, DotCSV, anima a distinguir las promesas del verdadero potencial de la inteligencia artificial en la UMU

MURCIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El divulgador Carlos Santana, conocido como DotCSV, ha analizado este jueves en la Universidad de Murcia (UMU) los avances y el futuro de la inteligencia artificial durante la conferencia 'El futuro de la IA: más allá del hype', enmarcada en el evento Road to Talent Arena, que ha reunido a más de 300 estudiantes de tecnologías de la información y profesionales del sector digital.

Durante su intervención, Santana ha repasado la evolución reciente de esta tecnología, desde los sistemas capaces de generar imágenes, vídeos, música y textos en lenguaje natural hasta su consolidación como una herramienta cada vez más presente en la vida cotidiana. Asimismo, ha planteado los posibles avances de la inteligencia artificial y sus implicaciones para la sociedad, y ha animado al público a distinguir entre las promesas actuales y el verdadero potencial de esta tecnología, según ha informado la Universidad.

La jornada, celebrada en el Salón de Actos del Centro Social Universitario del Campus de Espinardo, ha comenzado con la bienvenida del rector de la UMU, Samuel Baixauli, y la presentación de Talent Arena 2027 a cargo de Jordi Arrufí, director de talento digital de Mobile World Capital Barcelona. En la apertura institucional también ha participado la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz.

IMPULSO A LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL DE CÓDIGO ABIERTO

Otro de los asuntos abordados ha sido la Comunidad de Inteligencia Artificial de Código Abierto, una iniciativa del Gobierno de España que reúne a administraciones, investigadores, empresas y ciudadanía para promover una inteligencia artificial abierta, transparente y accesible, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas y las 'startups'.

Marta Timón y Ángela Gasch, representantes de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, han presentado los avances de esta iniciativa y algunos de los recursos disponibles, como ALIA Kit, que ofrece modelos, datos y herramientas de código abierto para desarrollar soluciones de inteligencia artificial, y Generación D, una plataforma con formación gratuita en esta tecnología y otras competencias digitales.

La jornada ha concluido con la intervención de la vicerrectora de Estudiantes de la UMU, Cristina Cuello, sobre la aplicación de la inteligencia artificial en el entorno universitario, y un espacio de 'networking' entre profesionales, empresas y comunidades del ecosistema digital de la Región de Murcia.