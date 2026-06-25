La CARM eleva a 8 millones la rehabilitación de la Casa del Niño de Cartagena como centro educativo y cultural

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CARTAGENA (MURCIA), 25 (EUROPA PRESS)

La Comunidad Autónoma aumentará hasta los 8 millones de euros la inversión prevista para la rehabilitación integral La Casa del Niño, según ha anunciado el presidente Fernando López Miras durante el Debate sobre el Estado de la Región, una inversión que, según la alcaldesa Noelia Arroyo permitirá "proteger ese edificio histórico y recuperarlo como un gran centro educativo y cultural para su comunidad escolar y para toda Cartagena"

La inversión en el proyecto de rehabilitación del Colegio de Educación Infantil y Primaria Hermanos San Isidoro y Santa Florentina tenía una valoración inicial de 3,1 millones, pero el Gobierno la ha ampliado a 8 para afrontar una intervención de mayor alcance educativo, cultural y social, según han informado desde el Consistorio.

La alcaldesa, Noelia Arroyo, ha valorado la decisión como la principal novedad educativa para Cartagena dentro del anuncio del presidente regional y ha destacado "el gran esfuerzo inversor" que realizará la Comunidad en este edificio vinculado desde hace más de un siglo a la atención a la infancia, a la educación y al patrimonio modernista cartagenero.

Arroyo ha subrayado que una inversión de 8 millones de euros en un edificio escolar existente tiene una "dimensión extraordinaria". "Estamos hablando de una cifra muy elevada, de las que Educación destina habitualmente a construir nuevos centros. En este caso, ese esfuerzo se va a dedicar a recuperar La Casa del Niño, modernizar sus instalaciones y ampliar su utilidad para Cartagena", ha indicado.

El proyecto permitirá actualizar las condiciones educativas del centro y recuperar un inmueble de gran valor urbano, arquitectónico y sentimental para la ciudad. La Casa del Niño está asociada a la obra de Víctor Beltrí y a la historia social de Cartagena, por lo que su rehabilitación permitirá unir la mejora de los servicios educativos con la conservación del patrimonio y la apertura de nuevos usos culturales.

CLIMATIZACIÓN

La alcaldesa también ha valorado el anuncio del Plan CLIMATIZA, incluido por el presidente regional entre las medidas educativas para adaptar los centros escolares a las nuevas necesidades climáticas. Arroyo ha apuntado que el Ayuntamiento ya trabaja en su propio plan de mejora de los colegios del municipio y ha avanzado que ambas líneas de actuación se coordinarán para multiplicar su eficacia.

"Cartagena está preparando sus propias actuaciones para mejorar el confort climático y las condiciones de los colegios. Ahora coordinaremos ese trabajo con el programa regional para que las inversiones tengan más alcance y lleguen de forma más eficaz a los centros educativos", ha señalado la alcaldesa.