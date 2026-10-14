CARM exige aprobar la futura planificación de la red eléctrica para dar respuesta a la vivienda y la industria

El consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, durante la reunión de trabajo mantenida esta tarde en Madrid con el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, y sus respectivos equipos - CARM

MURCIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, ha mantenido este miércoles una reunión con el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, para analizar las actuaciones que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico incorporará al documento final.

La futura planificación de la red de transporte de energía eléctrica, con horizonte hasta 2030, incorpora actuaciones que permiten garantizar el crecimiento industrial, la construcción de nuevas viviendas y el refuerzo del suministro en la Región de Murcia, con una inversión cercana a los 400 millones.

Las infraestructuras energéticas atenderán las demandas en la comarca del Noroeste, el área metropolitana de la ciudad de Murcia, la nueva área industrial vinculada al Noroeste, el campo de Cartagena, incluido el Valle de Escombreras, y la comarca del Guadalentín, han informado desde el Ejecutivo regional.

"La Región ha hecho los deberes, ha acreditado sus necesidades y ha defendido cada actuación hasta conseguir su incorporación. El rigor técnico y la firmeza han sido determinantes para demostrar que estas infraestructuras son necesarias para que nuestras empresas puedan crecer y nuestros municipios puedan desarrollar nuevas viviendas", ha destacado Vázquez.

Entre las novedades destaca la ampliación de la subestación Murcia, que dará servicio al área metropolitana de la capital y permitirá atender la creciente demanda de vivienda.

También se han sumado nuevas posiciones en las subestaciones ubicadas en el entorno geográfico del Arco Noroeste y que ha conllevado un importante desarrollo industrial en la zona. En concreto, se dotará de una posición de apoyo a distribución en la subestación Campos del Río y otra en el área de influencia de la comarca del Valle de Ricote.

Otro avance es que las infraestructuras que pondrán fin al 'desierto energético' en la comarca del Noroeste elevan su categoría a "proyecto preferente" en la planificación nacional para agilizar su implantación y reducir los plazos de ejecución. Para ello, se construirán tres líneas de alta tensión y una nueva subestación denominada Argos, que se amplía con una nueva posición que dará apoyo a la red distribución. Todo ello permitirá atender mejorar el suministro a pedanías y núcleos de población.

La comarca del Guadalentín también se verá reforzada. A la nueva posición para apoyo a distribución de la zona, ya conocida en el borrador inicial, se sumará una nueva posición para consumo que se desarrollará en una fase posterior a medida que se consolide la demanda en la zona.

En la nueva planificación, la comarca de Cartagena se verá mejorada con una nueva subestación en el Valle de Escombreras, denominada Cartago, que incluirá una posición para apoyo a distribución y el desarrollo del hidrógeno verde.

En el entorno del Mar Menor se ampliará la subestación de Balsicas con una nueva posición para apoyo a la red de la comarca.

"URGE LA APROBACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN"

El consejero ha destacado que la nueva planificación eléctrica "abre el camino para corregir años de insuficiente inversión estatal" y ha apuntado que el Ministerio "dedicó menos del uno por ciento de la inversión de la planificación actual, correspondiente al periodo 2021-2026".

Por ello, Vázquez ha exigido la aprobación de la planificación "cuanto antes" y reclamó financiación suficiente y un calendario de ejecución. "Es urgente que el Ministerio apruebe la planificación sin más demoras y garantice que las actuaciones lleguen a tiempo. Seguiremos cada proyecto hasta que se traduzca en capacidad eléctrica disponible y nuevas oportunidades", ha indicado.

Asimismo, el consejero ha calificado de "inasumible" el "retraso acumulado ante la situación de colapso de la red eléctrica del país". "Es urgente que estos compromisos se conviertan en realidades. No podemos seguir esperando mientras la falta de capacidad eléctrica frena la construcción de viviendas, inversiones y empleo, así como para seguir trabajando en los objetivos del Plan Industrial de la Región de Murcia 2026-2035", ha reclamado.

"Detrás de este resultado hay un trabajo sostenido con el sector, necesidades concretas y soluciones técnicamente fundamentadas. Son las infraestructuras que necesita la Región para atraer inversiones y convertirlas en viviendas, actividad económica y empleo", ha afirmado.

La Comunidad elaboró sus propuestas junto con los principales actores del sistema eléctrico regional y aportó, a iniciativa propia, un estudio de viabilidad técnica con alternativas de corredores energéticos para facilitar las decisiones del Estado. Vázquez ha señalado que este trabajo "permitió respaldar las reivindicaciones regionales y mantener su defensa durante las distintas fases de la planificación".