La CARM fija servicios mínimos del 100% en Urgencias y tratamientos inaplazables desde este lunes para la huelga médica

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MURCIA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital ha fijado los servicios mínimos para el personal médico del Servicio Murciano de Salud (SMS) ante la convocatoria de huelga indefinida que arranca este lunes, 16 de noviembre, y cuya primera fase se prolongará de forma continuada hasta las 8.00 horas del día 28.

Según recoge la Orden publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), se garantiza el 100% del personal facultativo habitual en los servicios de Urgencias hospitalarias (generales, maternales y pediátricas), así como la atención íntegra en los dispositivos de urgencias extrahospitalarias (UME, SUAP, CCU, PAC y PEAS) y en las guardias programadas de las distintas especialidades.

También contarán con una cobertura total de la plantilla habitual los tratamientos inaplazables de Diálisis, el Hospital de Día Médico y Radioterapia, mientras que en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) los servicios mínimos quedan establecidos en el 80% y en Farmacia Hospitalaria en el 60%.

En cuanto a las plantas de hospitalización, la Administración autonómica fija una dotación del 50% de los facultativos habituales para asegurar el pase de planta diario de los aproximadamente 2.500 pacientes ingresados en los diez hospitales del SMS.

Por su parte, las pruebas diagnósticas de los servicios centrales contarán con entre el 25% y el 30% de los médicos para atender casos urgentes, hospitalizados, pacientes oncológicos no demorables, diálisis y seguimiento del embarazo.

En el área quirúrgica se mantendrán las intervenciones urgentes, las de pacientes hospitalizados, los trasplantes, las cirugías oncológicas, las fracturas no operadas en guardia por motivos clínicos y las cirugías vinculadas a la gestación, mientras que en las áreas de reanimación se cubrirá a los pacientes críticos ingresados en estas unidades y a los intervenidos por patología urgente, hospitalización, oncología o fracturas diferidas.

Del mismo modo, en consultas externas solo se atenderán las revisiones de seguimiento del embarazo y las consultas oncológicas (Oncología Médica, Hematología y Oncología Radioterápica).

Respecto a la Atención Primaria, la Orden establece un desglose específico de médicos de familia y pediatras en turnos de mañana y tarde para los 85 Equipos de Atención Primaria de la Región, además de un facultativo de Cuidados Paliativos por área de salud.

En Salud Mental se fija un psiquiatra por centro --tres para urgencias en los de San Andrés (Murcia), Cartagena y Lorca-- y un médico en atención a drogodependientes, mientras que el Centro Regional de Hemodonación operará con tres médicos generales, dos hematólogos de mañana y una guardia localizada.