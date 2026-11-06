CARM invierte 14.100 euros en mejorar instalaciones y reforzar la seguridad de los puertos de Águilas y Cabo de Palos

En el puerto de Águilas se ha reparado el pantalán flotante destinado a las embarcaciones pesqueras. La dársena dispone de cuatro pantalanes flotantes, tres destinados a uso deportivo y uno al sector pesquero. - CARM

MURCIA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Territorial ha llevado a cabo en las últimas semanas distintas actuaciones en los puertos pesquero-deportivos de Águilas y Cabo de Palos, con una inversión conjunta de 14.100 euros, para mantener las instalaciones y reforzar la seguridad de sus usuarios.

En el puerto de Águilas se ha reparado el pantalán flotante destinado a las embarcaciones pesqueras. La dársena dispone de cuatro pantalanes flotantes, tres destinados a uso deportivo y uno al sector pesquero. Este último presentaba una rotura en la viga transversal del extremo final del tercer módulo, que había provocado su separación parcial en dos tramos.

Asimismo, se ha reparado el sistema de cámaras de videovigilancia de Águilas, dañado por el golpe de un camión, y se ha reformado el sistema CCTV del puerto.

Estas actuaciones se completan con la instalación de un sistema de alarma e intrusión en las oficinas de los puertos de Águilas y Cabo de Palos, conectado al Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia.