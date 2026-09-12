La CARM lanza nuevas líneas de ayudas para impulsar la inversión y crear empleo

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, se reunió esta semana con representantes de diversas asociaciones y entidades representativas del sector de la Economía Social en la Región. - CARM

MURCIA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional refuerza el ecosistema de la economía social con varias líneas de ayudas destinadas a cooperativas, sociedades laborales y organizaciones de este ámbito y que tienen como objetivo impulsar la inversión y la creación de empleo.

En concreto, la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social lanzó este viernes una convocatoria de ayudas distribuida en cinco programas diferentes orientados a la creación de empleo; el refuerzo financiero; la inversión productiva y el fortalecimiento institucional. Esta convocatoria está dotada con un presupuesto total de 6.052.500 euros.

El consejero de Economía Social, Luis Alberto Marín, destacó el peso de un sector estratégico como el de la economía social, "un sector que cuenta con más de 2.500 empresas y en el que trabajan más de 100.000 personas y que tiene además una particularidad: la de contribuir a cohesionar el territorio y poner el foco en aquellos colectivos que encuentran más dificultades a la hora de encontrar un empleo".

El primero de los programas, que precisamente da prioridad a estos colectivos, cuenta con ayudas de entre 7.000 y 11.500 euros por persona para favorecer la incorporación de nuevos socios trabajadores con contratos indefinidos y a jornada completa en cooperativas y sociedades laborales.

El objetivo de la segunda línea es impulsar las aportaciones al capital social, con ayudas de hasta el 25 por ciento del capital suscrito y desembolsado, hasta un máximo de 4.000 euros por socio, para incentivar así la capitalización y estabilidad financiera de las empresas del sector.

El tercer programa, por su parte, contempla la concesión de hasta el 30 por ciento de la inversión subvencionable en activos fijos, así como ayudas financieras que cubren el 50 por ciento de los intereses generados por préstamos destinados a inversiones realizadas en los años 2025 y 2026.

El cuarto bloque recoge ayudas por valor de hasta 1.000 euros por proyecto para asistencia técnica y está dirigido a organizaciones que asesoren en la constitución de nuevas cooperativas y sociedades laborales.

Mientras tanto, el último de los programas está orientado a fortalecer el funcionamiento de las estructuras representativas del sector y cuenta con ayudas que están en función del número de trabajadores fijos contratados y que pueden alcanzar hasta 80.000 euros.

El titular de Economía Social señaló que estas ayudas "se integran dentro de la estrategia del Gobierno regional para fortalecer este ecosistema y están alineadas con el Pacto para la Economía Social 2025-2028, un pacto consensuado y diseñado con las principales entidades de este sector al que destinamos 55 millones de euros y entre cuyos objetivos figura la creación de 6.000 puestos de trabajo en los tres próximos años".

En su primer año de funcionamiento, el Pacto ha contribuido ya a la creación de más de 3.300 empleos y más del 80 por ciento de las medidas que incluye están ya ejecutadas o en marcha.

Las ayudas, que cuentan con cofinanciación del Fondo Social Europeo (FSE+), pueden solicitarse hasta el próximo 13 de octubre a través de la sede electrónica de la Comunidad. El plazo del programa quinto, sin embargo, será de un mes desde la entrada en vigor de la orden de convocatoria.