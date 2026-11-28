La primera edición del curso de Operarios Químicos del SEF ha permitido ya formar a 18 personas desempleadas. - CARM

MURCIA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad Autónoma va a organizar una nueva edición del curso intensivo de operario de planta química con prácticas en las instalaciones de Repsol en Cartagena.

La iniciativa, puesta en marcha por la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social a través del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), da continuidad a la primera edición de esta acción formativa, que concluyó el pasado mes de mayo y permitió a otras 18 personas desempleadas especializarse en un perfil profesional con una elevada demanda en la industria química y energética del Valle de Escombreras. La nueva formación comenzará en enero de 2027.

Esta nueva convocatoria, cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), contará con otras 18 plazas y tendrá una duración de 840 horas, de las que la mitad se desarrollará en las instalaciones del Centro de Referencia Nacional de Química de Cartagena (CRNQ) y la otra mitad en el complejo industrial de Repsol en el Valle de Escombreras, en modalidad de FP dual intensiva.

La directora general del SEF, Pilar Valero, explicó que trabajar de la mano de las empresas "nos permite conectar la formación con las necesidades reales del mercado laboral y preparar a profesionales con las competencias que demanda el sector industrial, al tiempo que ofrecemos a las personas desempleadas nuevas oportunidades de acceso al mercado de trabajo".

"Además, la posibilidad de formarse en un entorno industrial real aporta un valor añadido a esta iniciativa, ya que permite conocer de primera mano los procesos productivos y los protocolos de seguridad que se aplican en una planta química", ha añadido Valero.

A lo largo de la formación, los participantes adquirirán los conocimientos y habilidades necesarios para desenvolverse en una planta química, desde las operaciones básicas de producción hasta los procedimientos relacionados con la seguridad y la gestión medioambiental.

FORMACIÓN ACREDITADA Y BOLSA DE EMPLEO

Los participantes que completen todos los módulos de este curso obtendrán el certificado de profesionalidad de nivel 3 en 'Gestión y control de planta química', cuyos contenidos son parcialmente convalidables con el ciclo formativo de Grado Superior de Química Industrial.

Además, tendrán la oportunidad de incorporarse a la bolsa de empleo que Repsol mantiene activa para cubrir las necesidades de personal que vayan surgiendo en su complejo industrial del Valle de Escombreras, tal como ya hicieron los alumnos de la pasada edición.

Como en la edición anterior, esta acción formativa está dirigida a personas desempleadas con titulación en ingenierías técnicas o grados relacionados con industrias de procesos químicos, así como en Formación Profesional o Ciclos Formativos de Grado Superior en Química Industrial.

También pueden solicitarlo personas que hayan completado un ciclo formativo superior relacionado con la industria como, por ejemplo, Automatización y Robótica, Fabricación Mecánica o Eficiencia Energética, entre otros.