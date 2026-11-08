La CARM promueve el debate sobre el futuro de la identidad digital en Europa

El Director General De Transformación Digital, Javier Martínez, Se Dirige A Los Asistentes Durante La Jornada Sobre El Futuro De La Identidad Digital En Europa. - CARM

MURCIA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, a través de la Fundación Integra, celebró esta semana la jornada 'La implantación del Reglamento 'eIDAS 2' en España: ¿Estamos realmente preparados?', un encuentro que reunió a expertos y representantes institucionales para analizar los desafíos que plantea la entrada en funcionamiento de la Cartera Europea de Identidad Digital.

La jornada, celebrada en colaboración con la Universidad de Murcia (UMU), a través de la Cátedra de Identidad y Derechos Digitales, se celebró en el Hemiciclo de la Facultad de Letras del Campus de La Merced, y abordó cuestiones como la adaptación del marco normativo nacional, la coordinación entre las administraciones públicas y la gobernanza de las fuentes auténticas de información.

El nuevo modelo, conocido como 'eIDAS 2', establece un marco europeo de identidad digital y contempla la creación de la Cartera Europea de Identidad Digital. Esta herramienta permitirá a los ciudadanos acceder a servicios públicos y privados y acreditar electrónicamente su identidad y distintos atributos personales y profesionales.

La jornada analizó tres cuestiones fundamentales para evaluar el grado de preparación de España ante este nuevo marco. La primera fue el desarrollo normativo nacional, con especial atención al futuro Real Decreto destinado a regular la implantación del Marco Europeo de Identidad Digital y a establecer las condiciones necesarias para su funcionamiento.

La segunda se centró en la colaboración entre las administraciones públicas, ya que diferentes organismos podrán intervenir como proveedores de datos de identificación personal. Por último, se abordó la gobernanza de las fuentes auténticas, es decir, los registros y organismos que permiten comprobar oficialmente la veracidad de los datos y atributos que una persona desea acreditar digitalmente.

Este aspecto resulta esencial para garantizar que las credenciales electrónicas tengan un origen fiable y puedan verificarse de manera segura en los distintos países de la Unión Europea.

"La implantación de la nueva identidad digital europea plantea el reto de avanzar en la coordinación entre las administraciones públicas y en la creación de mecanismos fiables que permitan acreditar y verificar los datos de identidad de los ciudadanos", explicó el director general de Transformación Digital, Javier Martínez, que remarcó que "la interoperabilidad y la fiabilidad de las credenciales electrónicas serán fundamentales para que la ciudadanía pueda acreditar su identidad, titulaciones académicas, cualificaciones profesionales y otras condiciones personales, de forma segura".

La Cátedra de Identidad y Derechos Digitales es una iniciativa de la UMU y la Comunidad, a través de la Fundación Integra, dependiente de la Dirección General de Transformación Digital, que tiene como objetivo fomentar la investigación, la docencia, la difusión y la concienciación social sobre los derechos y libertades en el entorno digital, especialmente en relación con la identidad personal, la privacidad, la biometría y la inteligencia artificial.