La CARM refuerza la presencia internacional de las empresas regionales con 2,25 millones de euros

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MURCIA 1 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (Info), promueve la internacionalización de las empresas regionales con dos convocatorias de ayuda que tienen una dotación conjunta de 2,25 millones de euros, incluidas en el paquete de medidas impulsado por el Gobierno regional para ayudar a las empresas a hacer frente a la crisis de Oriente Medio.

En concreto, se trata de las Ayudas a la Internacionalización (programa 'Make') y el Cheque Internacionalización, líneas que están cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y buscan reforzar la capacidad de las pymes regionales para crecer en los mercados exteriores.

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, subrayó que "salir al exterior ya no es una opción reservada a unas pocas empresas, sino una necesidad estratégica para garantizar la estabilidad y el crecimiento en un entorno cada vez más exigente". "Con estas ayudas, añadió, el Gobierno regional acompaña a las pymes en ese proceso, facilitando herramientas concretas para que ganen dimensión, reduzcan su exposición a los riesgos y aprovechen las oportunidades que ofrecen los mercados internacionales".

La primera de las convocatorias, dotada con dos millones de euros, subvenciona planes de internacionalización de pymes, autónomos y personas jurídicas con actividad localizada en la Región de Murcia. La ayuda será a fondo perdido y alcanza un máximo de 30.000 euros por beneficiario. Los proyectos destinados a actuaciones necesarias para abrir, consolidar o diversificar mercados exteriores, deberán incluir al menos dos categorías de gasto subvencionable y tener un presupuesto elegible de un mínimo de 10.000 euros y máximo de 50.000 euros.

Por su parte, el Cheque de Internacionalización cuenta con un presupuesto de 250.000 euros y financia la contratación de servicios externos especializados. Esta ayuda incluye tres modalidades: servicios profesionales en mercados exteriores, con una ayuda máxima de 10.000 euros; diagnóstico, estrategia y mejora de la gestión internacional, con hasta 6.000 euros; y acceso a mercados públicos internacionales, organismos multilaterales y grandes compras corporativas, con hasta 8.000 euros. Ambas ayudas pueden solicitarse en la sede electrónica del Info.

La convocatoria del Cheque de Internacionalización está abierta desde hoy y permitirá presentar solicitudes hasta el 31 de julio, mientras que el plazo para las ayudas a planes de internacionalización se abrirá el 3 de mayo y permanecerá disponible hasta el 31 de diciembre.

AYUDAS DE RÉCORD EN 2025

El pasado año se aprobaron 208 expedientes en el conjunto de ambas ayudas, agotando un presupuesto récord que alcanzó los 3,75 millones de euros. Esas ayudas lograron movilizar más de seis millones de euros de inversión por parte de las empresas regionales en su proyección internacional. De esos expedientes, 76 correspondieron a las dos convocatorias que se lanzaron del Cheque de Internacionalización y 132 a las Ayudas a la Internacionalización.

López Aragón subrayó que "en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas, alteraciones en las rutas comerciales y presión sobre las cadenas de suministro, acompañar a las empresas en su salto exterior es una política económica imprescindible". "Cada nuevo mercado que abre una empresa regional es también una puerta que se abre para el empleo, la inversión y la fortaleza productiva de la Región", concluyó.